أمن القنيطرة يوقف متورطا في الاحتجاز والاغتصاب

هسبريس من الرباط

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة المهدية بمدينة القنيطرة، مساء أمس الخميس، حارسا ليليا يبلغ من العمر 54 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاحتجاز والاغتصاب والسرقة بالعنف بواسطة السلاح الأبيض.

وكانت مصالح الأمن قد توصلت بإشعار هاتفي من أحد المواطنين حول قضية احتجاز سيدة داخل ورش للبناء، مما استدعى تدخل عناصر الشرطة القضائية التي أوقفت المشتبه به، وهو حارس بالورش، متلبسا باحتجاز سيدة ورضيعتها بعدما عرض الضحية الأم للعنف والسرقة ولاعتداء جنسي، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

البلاغ أورد أن التدخل الفوري لعناصر الشرطة مكن من إغاثة الضحية ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، رفقة رضيعتها التي لم تصب بأي اعتداء ظاهر، كما تم استرجاع سلسلة يدوية مملوكة للضحية كان قد استولى عليها المشتبه فيه أثناء ارتكابه لهذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.