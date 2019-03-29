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الرئيسية | حوادث | النصب يوقع بعضو جماعة "تلمي" في قبضة الأمن

النصب يوقع بعضو جماعة "تلمي" في قبضة الأمن

النصب يوقع بعضو جماعة "تلمي" في قبضة الأمن
هسبريس من ورزازات
الجمعة 29 مارس 2019 - 23:33

تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات، بتعليمات من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها، من توقيف شخص للاشتباه في تورطه في انتحال صفة والنصب والاحتيال باسم القضاء.

وأوضح مصدر أمني مسؤول، في تصريح لهسبريس، أن المشتبه فيه، الذي كان موضوع شكاية وجهت إلى النيابة العامة، تم توقيفه من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لارتكاب أعمال احتيالية عن طريق ادعاء ألقاب وصفات يحدد القانون شروط اكتسابها.

وأضاف المصدر ذاته أن المشتبه فيه، الذي وضع تحت الحراسة النظرية لدى الشرطة القضائية لاستكمال التحقيق معه، كان ينتحل صفة رجال قضاء ويوهم ضحاياه بأن له علاقات وطيدة مع القضاة وبإمكانه التدخل في بعض القضايا المعروضة أمام المحكمة، مشيرا إلى أن المتهم كان يشتغل بمكتب أحد المحامين بمدينة ورزازات، وله دراية ببعض الفصول القانونية، ما سهل عليه عمليات النصب والاحتيال على المواطنين.

المشتبه فيه "م.ع"، وهو مستشار جماعي بجماعة تلمي إقليم تنغير، عن حزب التقدم والاشتراكية، تم توقيفه بعد أن قدم شخصا شكاية ضده، مدعيا أنه حصل منه على مبلغ 7000 درهم مقابل التوسط له في ملف قضائي، ما دفع الوكيل العام إلى إعطاء تعليمات اعتقاله.

وأشار مصدر قضائي إلى أن المشتبه فيه أحيل على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وسيتم وضعه بالسجن المحلي لورزازات ومتابعته طبقا للقانون.

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