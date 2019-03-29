عشريني يدهس بسيارته 7 مستخدمين وأعوان نظافة

هسبريس من الرباط

فتحت مصالح ولاية أمن الرباط بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال اليوم، مع سائق سيارة يبلغ من العمر 20 سنة، وذلك بعدما أقدم على الاصطدام عمدا، بواسطة سيارة للكراء، بسبعة مستخدمين وأعوان للنظافة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن المشتبه فيه كان يقود السيارة على مستوى إحدى المدارات الطرقية بحي حسان بالرباط، عندما دخل في خلاف عرضي مع أعوان للنظافة، قبل أن يعمد إلى دهسهم بواسطة السيارة، متسببا في كسر واحد منهم وإصابة ستة آخرين بجروح طفيفة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، في وقت تلقى فيه الضحايا الإسعافات الضرورية بالمستشفى.