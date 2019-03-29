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كُتّاب وآراء
رائحة نتنة تقود الشرطة إلى جثة ستيني بسطات
عثر مساء اليوم الجمعة على جثة شخص ستيني بحي سيدي عبد الكريم شرق مدينة سطات، المعروف لدى السكان بـ"دلاس".
وحسب مصادر هسبريس، فإن رائحة نتنة كانت تنبعث من المنزل الذي كان يقطنه الهالك، وهو ما دفع بعض السكان إلى إشعار السلطات المعنية بالأمر.
وانتقلت إلى مكان الحادث عناصر من الضابطة القضائية التابعة للدائرة الثانية بالمنطقة الأمنية سطات، وأفراد من الشرطة العلمية، وممثل عن المكتب الصحي البلدي والسلطة المحلية.
وبعد إشعار النيابة العامّة المختصّة، تمّ اقتحام المنزل، الذي كان محكم الإغلاق من الداخل، من قبل الشرطة القضائية.
وقد تمت معاينة جثة الهالك، التي كانت في طور التحلّل، قبل نقلها بواسطة سيارة نقل الأموات إلى مستودع حفظ الجثث بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني قصد تشريحها لتحديد السبب الحقيقي للوفاة لفائدة البحث القضائي المفتوح، تنفيذا لتعليمات الوكيل العام للملك باستئنافية سطات.