24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5007:1713:3717:0419:4921:05
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ترى أن "رحيل بوتفليقة" سيؤدي إلى حل مشاكل المغرب والجزائر؟

  1. أطفال القرى يستفيدون من مخيم ربيعي بتارودانت (5.00)

  2. آلاف المتظاهرين الجزائريين يطالبون بعزل قائد الجيش ورحيل بوتفليقة (5.00)

  3. الرجاء البيضاوي يهزم الترجي التونسي ويحرز كأس السوبر الإفريقي (5.00)

  4. ريال مدريد ينفق 500 مليون يورو لدعم صفوفه (5.00)

  5. الغش يطال 40 % من تأمينات الحوادث بالمغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | رائحة نتنة تقود الشرطة إلى جثة ستيني بسطات

رائحة نتنة تقود الشرطة إلى جثة ستيني بسطات

رائحة نتنة تقود الشرطة إلى جثة ستيني بسطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الجمعة 29 مارس 2019 - 22:46

عثر مساء اليوم الجمعة على جثة شخص ستيني بحي سيدي عبد الكريم شرق مدينة سطات، المعروف لدى السكان بـ"دلاس".

وحسب مصادر هسبريس، فإن رائحة نتنة كانت تنبعث من المنزل الذي كان يقطنه الهالك، وهو ما دفع بعض السكان إلى إشعار السلطات المعنية بالأمر.

وانتقلت إلى مكان الحادث عناصر من الضابطة القضائية التابعة للدائرة الثانية بالمنطقة الأمنية سطات، وأفراد من الشرطة العلمية، وممثل عن المكتب الصحي البلدي والسلطة المحلية.

وبعد إشعار النيابة العامّة المختصّة، تمّ اقتحام المنزل، الذي كان محكم الإغلاق من الداخل، من قبل الشرطة القضائية.

وقد تمت معاينة جثة الهالك، التي كانت في طور التحلّل، قبل نقلها بواسطة سيارة نقل الأموات إلى مستودع حفظ الجثث بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني قصد تشريحها لتحديد السبب الحقيقي للوفاة لفائدة البحث القضائي المفتوح، تنفيذا لتعليمات الوكيل العام للملك باستئنافية سطات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.