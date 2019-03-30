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الرئيسية | حوادث | ألسنة النار تأتي على واحة تغرمت ايت يكو بكلميم

ألسنة النار تأتي على واحة تغرمت ايت يكو بكلميم

ألسنة النار تأتي على واحة تغرمت ايت يكو بكلميم
هسبريس من كلميم
السبت 30 مارس 2019 - 08:15

اندلع حريق مهول، مساء الجمعة، بواحة تغمرت آيت بكو، الواقعة بجماعة أسرير بإقليم كلميم، وأتى على العشرات من أشجار النخيل، وفق مصادر محلية.

وأفاد عدد من المواطنين، في اتصال بهسبريس، أن النيران اندلعت في عشرات الأشجار دون تسجيل خسائر بشرية.

ووفق مصادر محلية، فإن مصالح الإطفاء والسلطات الأمنية انتقلت إلى مكان الحادث من أجل إطفاء الحريق، وطمأنة الساكنة المجاورة.

وأضافت المصادر ذاتها أن واحة المنطقة نفسها شهدت قبل شهر حريقا مهولا أتى على المئات من أشجار النخيل. فيما ربط بعض المواطنين اندلاع النيران بالمسيرات التي نظمها المتضررون من "محاولة الاستيلاء على أراضيهم، التي تضم منازلهم ومستغلاتهم الزراعية، باعتماد وثائق وشهادات زور لأشخاص من خارج المنطقة".

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