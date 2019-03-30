وفاة طفلين في حريق بإحدى تجزئات مدينة الدروة

إبراهيم الحافظون من سطات

لقي طفلان شقيقان، اليوم السبت، مصرعهما اختناقا بالدخان؛ في حين نقلت والدتهما إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، بعد اندلاع النيران ليلة الجمعة ـ السبت بشقة سكنية في مدينة الدروة بإقليم برشيد.

وحسب مصادر هسبريس فإن الحادث نتج عن نشوب حريق بشقة، في إحدى التجزئات السكنية، لأسباب مجهولة شكلت موضوع بحث قضائي من قبل درك الدروة المنتمي إلى سرية سطات.

وجرى إنقاذ الأم ونقلها عبر سيارة إسعاف إلى المستشفى، وموازاة مع ذلك عاينت عناصر الدرك الملكي، مرفقة بممثل عن السلطة المحلية، جتثي الطفلين الشقيقين قبل توجيههما إلى مستودع الأموات.

وأمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية سطات بفتح بحث لكشف أسباب اندلاع الحريق وظروف وفاة الطفلين، في انتظار نتائج التشريح الطبي الذي ستخضع له الجثتان.

الحادث دفع عدة فعاليات جمعوية في الدروة إلى التأكيد، في تصريحات صحفية، على ضرورة إحداث قسم مستعجلات القرب وتوفير سيارات إسعاف عمومية ومركز للوقاية المدنية بمدينة الدروة.

وعلل النشطاء ذلك، مع وجوب الاستعجال، باتساع الرقعة الجغرافية للمدينة وارتفاع الكثافة السكانية، فضلا عن بعد المدينة من مركز "عاصمة أولاد حريز"، حماية لأرواح المواطنين في إطار التدخل الوقائي المستعجل.