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معترض الموكب الملكي قاصر يبلغ من العمر 17 سنة
السبت 30 مارس 2019 - 16:48
ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الإقليمي بمدينة سلا أوقفت قاصرا تعمد اجتياز الترتيبات الأمنية والاقتراب من الموكب الملكي، أثناء مروره بشارع ابن الخطيب في اتجاه صومعة حسان بمدينة الرباط.
المصدر كشف، وفق المعلومات الأولية للبحث، أن القاصر يبلغ من العمر 17 سنة ويقطن بمدينة سلا، وأنه حاول الاقتراب من سيارة الملك محمد السادس لاستعطافه بسبب الوضع الصحي لوالديه.
بلاغ المديرية أعلن إخضاع المعني بالأمر لإجراءات البحث، من أجل الكشف عن جميع الظروف والدوافع والملابسات المحيطة بهذا الحادث، بكل دقة.