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كُتّاب وآراء
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شابة تحاول الانتحار بمبيد القوارض في إمنتانوت
السبت 30 مارس 2019 - 23:10
نقلت شابة تبلغ 20 سنة، اليوم السبت، إلى المركز الصحي بإمنتانوت إثر تناولها سما، يستعمل كمبيد قوارض، بدوار تابع لجماعة انفيفة في إقليم شيشاوة.
وحلت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي إمنتانوت بمكان الحادث، حيث استمعت إلى أفراد من عائلة المعنية، في إطار التحقيق المفتوح لمعرفة ملابسات وظروف ما أقدمت عليه الشابة المتزوجة والفاعلة الجمعوية.
وأوضحت مصادر هسبريس أن الشابة حاولت وضع حدّ لحياتها بمنزل عائلتها، مضيفة أن المركز الصحي بمدينة إمنتانوت وجهها إلى مستعجلات المستشفى الجامعي محمد السادس في مراكش، ضمن حالة صحية حرجة، لتلقي العلاجات الضرورية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - citoyen maghribi السبت 30 مارس 2019 - 23:21
Mariée à 20 ans!! sa place devrait être à la faculté ou dans une école d'études supérieurs. C'est encore l'histoire d'une jeune fille mariée de force!! c'est toujours une bouche en mois à nourrir pour ses parents!!a
2 - الهاشمي السبت 30 مارس 2019 - 23:35
المدونة خرجت على البنات، أسيدي بغيت نتزوج مرة أخرى وأنا قادر ولكن ولطبيعة المرأة وغيرتها لن تسمح لك في ظل موافقة الزوجة الأولى، العوانس كثر والستر خير لهن من طريق الحرام كما هو الآن في الدول التي تدعي أنها مع حقوق المرأة، الزوج له عشيقة أو أكثر وعند علم الزوجة الرسمية بخيانة زوجها تتحسر وتريد أن ترد له الصاع وتتخذ هي الأخرى عشيق أو أكثر وتكثر المشاكل والضحايا هم الأطفال، وهذا ما أصبح ينطبق عليه مجتمعنا الآن في ظل هده المدونة، أما أحسن كلشي على النور أولا الظلمة، اللهم إن هذا منكر إتقوا الله في النساء والرجال على حد سواء.
3 - سرور الأحد 31 مارس 2019 - 00:01
الإنتحار ليس حلا عند الأسوياء وعن المؤمنين
فلنواجه مشاكلنا بعقل وبصيرة ومنطق والإستعانة بالدعاء والصبر فطبيعة الحياة إختبار من الله قال الله سبحانه في سورة العنكبوت:( أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (2)
فلنواجه مشاكلنا بعقل وبصيرة ومنطق والإستعانة بالدعاء والصبر فطبيعة الحياة إختبار من الله قال الله سبحانه في سورة العنكبوت:( أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (2)
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