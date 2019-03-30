شابة تحاول الانتحار بمبيد القوارض في إمنتانوت

إبراهيم مغراوي من مراكش

نقلت شابة تبلغ 20 سنة، اليوم السبت، إلى المركز الصحي بإمنتانوت إثر تناولها سما، يستعمل كمبيد قوارض، بدوار تابع لجماعة انفيفة في إقليم شيشاوة.

وحلت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي إمنتانوت بمكان الحادث، حيث استمعت إلى أفراد من عائلة المعنية، في إطار التحقيق المفتوح لمعرفة ملابسات وظروف ما أقدمت عليه الشابة المتزوجة والفاعلة الجمعوية.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الشابة حاولت وضع حدّ لحياتها بمنزل عائلتها، مضيفة أن المركز الصحي بمدينة إمنتانوت وجهها إلى مستعجلات المستشفى الجامعي محمد السادس في مراكش، ضمن حالة صحية حرجة، لتلقي العلاجات الضرورية.