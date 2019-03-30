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كُتّاب وآراء
الرشوة تطيح بنائب لأراضي الجموع في قلعة مكونة
تمكنت مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بتنغير من توقيف نائب أراضي الجموع لـ"دوار ميرنة" بمدينة قلعة مكونة، بعد ضبطه متلبسا بتلقي رشوة بمبلغ مالي قيمته 3000 درهم، من سيدة مهاجرة يالديار الفرنسية.
وحسب مصادر هسبريس فإن الموقوف "ا.ع"، وهو في عقده الخامس، نصب له كمين من قبل العناصر الأمنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، بعد شكاية "الابتزاز" الذي وضعتها المهاجرة ضده، وضبطه متلبسا بتسلم المبلغ المالي المذكور.
المصادر ذاتها أضافت أن الضابطة القضائية للدرك الملكي، وبتنسيق مع النيابة العامة، نصبت كمينا للمعني بالأمر بعد تصوير المبلغ المالي وأرقامه التسلسلية، وظلت تراقب تحركاته، مشيرة إلى أن العناصر الأمنية، ومباشرة بعد تسليم الضحية المبلغ للضنين، تدخلت وقامت باقتياده إلى مقر المركز القضائي للدرك بتنغير، من أجل الاستماع إليه في محضر رسمي.
وذكرت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن المهاجرة اضطرت إلى تقديم الشكاية ضد المتهم بعد ابتزازها، إذ فرض عليها تسليمه الرشوة مقابل السماح لها باستغلال قطعة أرضية تدخل في نطاق أراضي الجموع، مشيرة إلى أن العشرات من الشكايات سبق أن وضعها أشخاص ضده.
وتم وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية، لتقديمه أمام العدالة فور انتهاء التحقيق معه.