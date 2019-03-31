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كُتّاب وآراء
تنسيق أعوان السلطة يضع حدّا لعصابة في ماسة
أفلح تنسيق بين أعوان السلطة بكل من قيادتي بلفاع وماسة، التابعتين لإقليم اشتوكة آيت باها، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، في توقيف عنصرين يشكلان عصابة إجرامية متخصصة في اعتراض سبيل المارة بقيادة ماسة تحت التهديد بأسلحة بيضاء وباستعمال دراجة نارية.
وكان مواطنون، ضمنهم نساء، قد تعرضوا لعمليات سرقة بالشارع العام، جرى خلالها سلب ما بحوزتهم من أغراض شخصية، وذلك بحي الخارج والزاوية ومحيط الثانوية التأهيلية المسيرة الخضراء، وتقدموا بشكايات لم تُفعل السلطات الدركية أي تدخل بشأنها، وفق إفاداتهم.
وفور توقيفهما، ربط أعوان السلطة الاتصال برجال الدرك الملكي بالمركز الترابي بماسة، الذين عملوا على اقتياد الموقوفيْن إلى المركز الترابي من أجل تعميق البحث معهما، فيما عبرت الساكنة، ضمن إفادات متطابقة لهسبريس، عن "تقدريها لدور أعوان السلطة في التصدي الاستباقي لمختلف مظاهر الجريمة بالمنطقة".