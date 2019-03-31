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كُتّاب وآراء
الأمن يوقف مروج آلاف "الأقراص المهلوسة" بتمارة
أوقفت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بتمارة، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، شخصا ضبطت بحوزته 22.140 قرصا طبيا مخدرا من نوع "ريفوتريل".
وجرى توقيف المشتبه فيه، البالغ من العمر 21 سنة، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة، أثناء تنقله على متن حافلة للنقل العمومي قادمة من إحدى مدن شمال المملكة ومتوجهة إلى مدينة الدار البيضاء، حيث أسفرت عملية التفتيش التي أخضع لها عن حجز كمية الأقراص الطبية المخدرة مخبأة بعناية داخل حقيبة أمتعته الشخصية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.
الأبحاث والتحريات المنجزة بتنسيق مع مصالح ولاية أمن الدار البيضاء، وفق المصدر ذاته، مكنت من توقيف شخص ثان يشتبه في كونه الفاعل الرئيسي الذي كانت شحنة الأقراص الطبية المخدرة موجهة إليه.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الملابسات المحيطة بهذه القضية وتوقيف باقي المتورطين المحتملين فيها.
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تعليقات الزوّار (5)
كما يجب ان يكون هناك مخطط جدي وارادة سياسية وإدارية لإعدام هذه الافة و مكان الايادي الخفية من رموز الفساد للعبث بعقول الشباب وتدمير المستقبل وتحقيق أهداف سياسية ومادية !!