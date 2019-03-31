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الرئيسية | حوادث | الأمن يوقف مروج آلاف "الأقراص المهلوسة" بتمارة

الأمن يوقف مروج آلاف "الأقراص المهلوسة" بتمارة

الأمن يوقف مروج آلاف "الأقراص المهلوسة" بتمارة
هسبريس من الرباط
الأحد 31 مارس 2019 - 16:25

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بتمارة، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، شخصا ضبطت بحوزته 22.140 قرصا طبيا مخدرا من نوع "ريفوتريل".

وجرى توقيف المشتبه فيه، البالغ من العمر 21 سنة، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة، أثناء تنقله على متن حافلة للنقل العمومي قادمة من إحدى مدن شمال المملكة ومتوجهة إلى مدينة الدار البيضاء، حيث أسفرت عملية التفتيش التي أخضع لها عن حجز كمية الأقراص الطبية المخدرة مخبأة بعناية داخل حقيبة أمتعته الشخصية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

الأبحاث والتحريات المنجزة بتنسيق مع مصالح ولاية أمن الدار البيضاء، وفق المصدر ذاته، مكنت من توقيف شخص ثان يشتبه في كونه الفاعل الرئيسي الذي كانت شحنة الأقراص الطبية المخدرة موجهة إليه.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الملابسات المحيطة بهذه القضية وتوقيف باقي المتورطين المحتملين فيها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - اشرف الأحد 31 مارس 2019 - 16:45
تحية اجلال واكبار لعنلصر الامن التي ضبطت هده الشحنة من مخدر ريفوتريل الخطير او ما يسمى البولة الحمراء..تخيلوا لو وصلت هده الكمية الى مدينة من حجم الدار البيضاء كم سبترتب عليها من جراءم،قتل واغتصاب وسرقة وضرب وجرح بالسلاح الابيض..كم سيترتب عليها من شباب مدمن فقد عقله وانقطع عن الدراسة واصبح عرضة للتشرد..الامن يقوم بواجبه وهدا هو الدليل فعلى القضاء ان يقوم بواجبه والاتاخده رافة ولا رحمة بهؤلاء المجرمين حتى يكونوا عبرة،لمن تسول له نفسه الاغتناء على حساب تدمير عقول الشباب والمجتمع.
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2 - حيران الأحد 31 مارس 2019 - 16:52
كمية المحجوز تدفعنا للتساؤل عن حجم المستهلكين وفئاتهم العمرية ،وتَبِعات ذلك على المجتمع برمَّتِه.ثُمَّ ألاَ يكون الإقبال على هذا النوع مِن المخدرات هو محاولة هروب مؤقت مِن واقع أليم؟( أُفِينْ غادْيِينْ فِينْ غَادْيِينْ؟!)
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3 - مواطنة الأحد 31 مارس 2019 - 16:58
أتساءل إلى متى سوف نقرأ مثل هذه الأخبار! !؟ ألم يحن الوقت لمحاسبة المسؤولين على السماح لهذه السموم للدخول إلى بلدنا !!!؟ هذه فقط نسبة قليلة تم احتجازها !! أين هي الكميات الكبيرة التي سوف تصل لشبابنا وتدمر عقولهم وصحتهم ومستقبلهم !!!؟
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4 - علال كبور الأحد 31 مارس 2019 - 17:01
يجب البحث مع كل من يساهم بشكل او بآخر مرور هذه السموم سواء عند الحدود او عند الحواجز الأمنية المختلفة !!
كما يجب ان يكون هناك مخطط جدي وارادة سياسية وإدارية لإعدام هذه الافة و مكان الايادي الخفية من رموز الفساد للعبث بعقول الشباب وتدمير المستقبل وتحقيق أهداف سياسية ومادية !!
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5 - مندهش الأحد 31 مارس 2019 - 17:03
22.140 قرص مخدر يعني 22.140 جريمة غالبا سرقة أو اغتصاب ، يجب إعادة النظر في القانون الجنائي
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