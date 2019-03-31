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كُتّاب وآراء
جثة ستينية في بئر تستنفر السلطات قرب شفشاون
عثر، اليوم الأحد، على جثة سيدة ملقاة ببئر تقليدية، وسط دوار دكالة جماعة بني فلغوم بإقليم شفشاون، وفق ما أوردته مصادر محلية متطابقة.
وفور إخطارها، انتقلت مصالح السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي إلى عين المكان، وأشرفت على إخراج جثمان المفارقة للحياة.
وأوضحت مصادر هسبريس أن الضحية، التي كانت تبلغ قيد حياتها حوالي 68 سنة، اختفت عن الأنظار لمدة ثلاثة أيام، وأنه جرى الإبلاغ عن اختفائها لدى المركز الترابي.
وأشرفت عناصر الدرك الملكي، بأمر من النيابة العامة المختصة، على عملية الانتشال ونقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات لإجراء تشريح طبي، وفتحت تحقيقا في ملابسات وظروف وفاتها قصد الوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة.