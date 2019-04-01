اختطاف واغتصاب يحيلان عصابة على قضاء مراكش

إبراهيم مغراوي

أحالت الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، اليوم الاثنين، على الوكيل العام لدى استئنافية مراكش، سبعة شبان متورطين في تكوين عصابة إجرامية والاختطاف والتغرير بفتاة قاصر وهتك عرضها.

وكانت مصالح المنطقة الأمنية المحاميد أطلقت بحثا قانونيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بعدما توصلت الدائرة الأمنية الثانية عشرة بعدة شكايات من مواطنين تعرضوا للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض والضرب والجرح.

وعلى إثر هذه الشكايات، أطلقت مصالح الأمن بحثا قانونيا ومراقبة دقيقة لزعيم هذه العصابة إلى أن تمكنت يوم الجمعة الماضي من توقيفه، بحسب مصادر هسبريس التي أوضحت أن المعني بالأمر يبلغ من العمر 20 سنة، وله سوابق قضائية، وكان يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل السرقة الموصوفة، ولم تمر على خروجه من السجن المدني لوداية، ضواحي مراكش، سوى فترة قصيرة.

وأضافت المصادر ذاتها أن التحقيق الذي فنح مع الموقوف المذكور دفعه إلى الكشف عن أفراد عصابته، ليتم توقيفهم ونقلهم إلى مقر الشرطة القضائية بباب الخميس، ووضعهم رهن الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، لتعميق البحث القانوني.