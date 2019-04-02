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الرئيسية | حوادث | حملة أمنية تُنهي إجرام 7 أشخاص بآيت اعميرة

حملة أمنية تُنهي إجرام 7 أشخاص بآيت اعميرة

حملة أمنية تُنهي إجرام 7 أشخاص بآيت اعميرة
هسبريس من اشتوكة آيت باها
الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 01:36

أسفرت حملة أمنية مشتركة قادتها مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لآيت اعميرة والسلطات المحلية بباشوية المنطقة والقوات المساعدة، الإثنين، عن توقيف 7 أشخاص بأماكن متفرقة بتراب جماعة آيت اعميرة، وذلك لضلوعهم في اقتراف أفعال إجرامية متنوعة.

ووفقا لمصادر من عين المكان، فقد جاءت هذه الحملة في إطار تنفيذ خطة أمنية استباقية للتصدي لمختلف مظاهر الجريمة وتجفيف منابعها بباشوية آيت اعميرة، واستهدفت بالأساس مروجي الممنوعات، وذلك بدواوير أكرام، الطاووس، باخير، وأبودرار.

وقد وُضع الموقوفون السبعة تحت تدابير الحراسة النظرية بالمركز الترابي لدرك آيت اعميرة، رهن إشارة البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، كما جرى حجز كمية مهمة من الممنوعات، بالإضافة إلى دراجات نارية وسيارة مزورة تُستعمل في عمليات الترويج، إلى جانب أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام، ومبالغ مالية متحصل عليها من هذه الأفعال الإجرامية.

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