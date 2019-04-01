قتيلة و3 جرحى في انقلاب سيارة بإمي امقورن

هسبريس من اشتوكة آيت باها

لقيت طفلة، يبلغ عمرها حوالي سنة ونصف السنة، مصرعها اليوم بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، الذي نُقلت إليه أمس الأحد على إثر تعرضها لرضوض وجروح بليغة جراء انقلاب سيارة بمنحدر "إكنكا"، في الجماعة الترابية إمي امقورن، ضواحي اشتوكة آيت باها.

وعزا شهود عيان انقلاب السيارة، التي كان على متنها أربعة أفراد من أسرة واحدة، إلى فقدان سائقها السيطرة على القيادة بالمنحدر سالف الذكر، في الطريق الجهوية رقم 105 الرابطة بين أكادير وآيت باها. وقد خلفت الحادثة إصابة الأشخاص الثلاثة الآخرين بجروح وُصفت بالطفيفة.

وفور علمها بالحادثة، انتقلت عناصر كوكبة الدراجات النارية للدرك الملكي بسرية بيوكرى إلى عين المكان، حيث أشرفت على نقل المصابين إلى المستشفى وتوجيه جثة المفارقة للحياة إلى مستودع الأموات، كما جرى فتح تحقيق في ملابسات وظروف انقلاب السيارة، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.