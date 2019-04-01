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الرئيسية | حوادث | النيابة تطلب إدانة مروجي الذبيحة السرية والدفاع يتمسك بـ"العيوب"

النيابة تطلب إدانة مروجي الذبيحة السرية والدفاع يتمسك بـ"العيوب"

النيابة تطلب إدانة مروجي الذبيحة السرية والدفاع يتمسك بـ"العيوب"
هسبريس- عبد الإله شبل
الاثنين 01 أبريل 2019 - 20:00

طالبت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهمين المتابعين في ما بات يعرف بملف "الذبيحة السرية"، القاضي بإدانتهم بسبعين سنة سجنا نافذا.

وقال نائب الوكيل العام للملك، خلال مرافعته في الجلسة التي عقدت زوال اليوم الاثنين بمحكمة الاستئناف، "إن الأفعال التي ارتكبها هؤلاء لا يمكن لشخص سوي أن يقوم بها، لأن من يقبل على تسمين الكلاب وذبحها وطحنها وتقديم لحومها للمواطن غير سوي"، مضيفا أن من يقوم بذلك فقد تجرد من إنسانيته.

وشدد ممثل الحق العام على أن "الأفعال موضوع المتابعة تبقى ثابتة في حق المتهمين نظرا لحالة التلبس"، لافتا إلى أن المسمى "الرداد" اعترف في البحث التمهيدي بالمنسوب إليه، وأكد أنه فعلا يمارس الذبيحة السرية.

وأكد نائب الوكيل العام، في معرض مرافعته، أن "صحة المواطن خط أحمر وغير قابلة للمزايدة"، لافتا وهو يتحدث عن أحد المتهمين إلى أن "هذا الشخص لا يستحق الرحمة لأنه لم ينظر بعين الرحمة للمواطن".

وأضاف أن "خطورة الأفعال لا تستهدف فئة معينة، بل تستهدف كافة المواطنين، 35 مليون مغربي ينتظرون حكما عادلا يكون بإدانة هؤلاء الدين عرضوا حياة المواطن للخطر"، معتبرا أن "هؤلاء عْماتْهم الدنيا وتجردوا من إنسانيتهم، وهذه الأفعال تستهدف المستهلك وجميع المواطنين".

من جهته، حاول دفاع المتهمين دحض ما جاءت به النيابة العامة من خلال تأكيده أن محضر الضابطة القضائية "باطل"؛ إذ أشار المحامي حسن ماحي إلى أن "أي متابعة لا تأتي من عدم، والمتابعة اعتمدت على محضر باطل، وبالتالي فالحكم الابتدائي باطل".

وتابع قائلا: "الحكم الابتدائي لم يضع النازلة المعروضة في سياقها الحقيقي وجاء قاسيا في حق الماثلين أمامكم"، مؤكدا أن المتهمين "يحاكمون بمحضر باطل في إطار دولة الحق والقانون، وأتحدى النيابة العامة أن تأتي بوسائل إثبات مقنعة".

واتهم المحامي الضابطة القضائية بـ"الهيمنة على الملف، باشْ دّيرْ خدمتها، وهذا فيه مس خطير بمقتضيات قانونية"، مشددا على أن "الضابطة القضائية شْدّاتْ الملف ولَم تنفتح على أي جهة لحاجة في نفس يعقوب".

وأشار دفاع المتهمين في ملف الذبيحة السرية إلى أن وسائل الإثبات في هذا الملف منعدمة، وخاطب النيابة العامة بالقول: "هاتوا حججكم"، مضيفا أن "المتهمين يؤكدون أن المحضر مطبوخ، وهو محضر يتيم".

ولفت المتحدث إلى أن عناصر الدرك الملكي بجماعة الشلالات الذين اعتقلوا المتهمين "كان عليهم أن يصطحبوا معهم لجنة مختلطة للمعاينة، لكنهم لم يقوموا بذلك".

واعتبر محام آخر أن المعاينة بالنسبة للضابطة القضائية أساسية، موردا أن المحضر ورد فيه أن الضابط استعصت عليه المعاينة بسبب الظلام والأمطار دون أن يراجع النيابة العامة في ذلك، وفِي الصباح قصد مكان الإسطبل دون المتهم، مضيفا أن "محضر المعاينة معيب جدا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - الفلوس الاثنين 01 أبريل 2019 - 20:14
ماذا يريد أن يقول هل اللحوم صالحة أن لم يقم ضابط الشرطة القضائية المعاينة الضرورية في حينه ،إنها لحوم كلاب ويجب على هؤلاء الأشخاص أن يعاقبوا راشد العقوبات والشكر الجزيل للنيابة العامة.
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3
2 - تطور الاثنين 01 أبريل 2019 - 20:22
في اليابان والصين وكوريا الجنوبية تئكل لحوم القطط والكلاب وهاته الدول تقدمت,لماذا لانجرب فربما عقولنا تتطور ولو قليلا
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-4
3 - البهجة الاثنين 01 أبريل 2019 - 20:23
وا غير طلقوهم بغينا اللحم يكون رخيس حتى ولو يكون لحم الجن أو الإنسان
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-2
4 - تايكة غرماد الاثنين 01 أبريل 2019 - 20:24
تحية لرجال الدرك على الاستقامة وعدم خضوعهم لإغراءات مادية !!
كان على المحكمة ان تحاكم المجرمين بقانون الاٍرهاب لان الفعل هو محاولة قتل الابرياء وهذا فعل ارهابي !!
الخوف كل الخوف هو ان يذهب عمل رجال الأمن سدى عندما تصدر احكام جد مخففة عند الاستئناف ومحبطة للراي العام كما جرت العادة في ملفات جراءم وفساد كبرى مشابهة
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2
5 - محامي "باطل" الاثنين 01 أبريل 2019 - 20:24
هل هذا المحامي يجهل القانون أو يتظاهر بالغباء أو يحاول إخفاء الشمس بالغربال ؟ كيف يكون محضر الضابطة القضائية باطل والحكم باطل بعد اعتقال المتهمين في حالة تلبس واعتراف المسمى "الرداد" بما نسب إليه ؟ أتساءل : أين درس هذا المحامي القانون أو الحقوق وأين تمرن على مهنة المحاماة وأين تعلم الترافع عن موكليه بهذه الطريقة المستفزة التي غالبا ما تؤدي إلى خسران وخسارة القضايا ؟
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5
6 - محمد الاثنين 01 أبريل 2019 - 20:29
هل سألتم أنفسكم يوما ما لماذا تحبون مأكولات المطاعم والشوارع وتفضلونه على أكل المنزل حيث تجدون مذاقه أقل لذة ونكهة بالمقارنة مع أكل الشارع؟ إذن يكفي أن تنظر إلى الصورة أعلاه لتعرف الجواب
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2
7 - لبيب سليم الاثنين 01 أبريل 2019 - 20:36
إذا كننم تدافعون بقانون وضعي وضعه الإنسان
فلم تستدلون بآيات أو أمثلة من القرآن
المحامين شغلهم عند الله كبير خصوصا الذين يدافعون عن الباطل ويستغنون منهم
لا زال الله يقول : قل جاء الحق وزهق اللاطل إن اللاطل كان زهوقا
عباد الله اتقوا الله
ولتنظر نفس ما قدمت لغد
واعلموا أنه بعد النفخ في السور لا نسب ولا حسب
قال تعالى في أواخر سورة المومنون : فإذا نفخ في السور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا
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