24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/04/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4507:1213:3617:0519:5221:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ترى أن "رحيل بوتفليقة" سيؤدي إلى حل مشاكل المغرب والجزائر؟

  1. البابا فرانسيس يختتم زيارته للمغرب بقدّاس احتفالي حاشد بالرباط (5.00)

  2. أردوغان يتعرض إلى انتكاسة كبيرة .. المعارضة تتقدم لرئاسة إسطنبول (5.00)

  3. سوسيولوجي يحذر من احتمال خروج الاحتجاجات عن "سيطرة الدولة" (5.00)

  4. الموساوي: الحكومة ترفع الاحتقان وتغلف التعاقد بالتوظيف الجهوي (5.00)

  5. سقوط شعار "حجابي عفّتي" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | أمن مطار البيضاء يضبط الشيرا بأمعاء مغربيّتين

أمن مطار البيضاء يضبط الشيرا بأمعاء مغربيّتين

أمن مطار البيضاء يضبط الشيرا بأمعاء مغربيّتين
هسبريس من الرباط
الاثنين 01 أبريل 2019 - 20:24

علم لدى منطقة أمن مطار محمد الخامس الدولي أن الكمية الإجمالية لمخدر الشيرا التي تم حجزها لدى مواطنتين مغربيتين، بعدما تم تفريغها من أمعائهما بالمستشفى الجامعي ابن رشد، مساء اليوم، بلغت كيلوغرامين و60 غراما.

وكانت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء قد تمكنت، قبل يومين، من توقيف المشتبه فيهما أثناء استعدادهما للمغادرة على متن رحلة جوية في اتجاه مدينة تونس، وذلك بعدما تم الاشتباه في تهريبهما للمخدرات داخل أمعائهما.

ووُضعت المعنيتان بالأمر حينها تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الجامعي ابن رشد بغرض استخراج الكبسولات من أمعائهما، التي بلغ عددها 192 كبسولة.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.