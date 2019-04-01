أمن مطار البيضاء يضبط الشيرا بأمعاء مغربيّتين

هسبريس من الرباط

علم لدى منطقة أمن مطار محمد الخامس الدولي أن الكمية الإجمالية لمخدر الشيرا التي تم حجزها لدى مواطنتين مغربيتين، بعدما تم تفريغها من أمعائهما بالمستشفى الجامعي ابن رشد، مساء اليوم، بلغت كيلوغرامين و60 غراما.

وكانت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء قد تمكنت، قبل يومين، من توقيف المشتبه فيهما أثناء استعدادهما للمغادرة على متن رحلة جوية في اتجاه مدينة تونس، وذلك بعدما تم الاشتباه في تهريبهما للمخدرات داخل أمعائهما.

ووُضعت المعنيتان بالأمر حينها تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الجامعي ابن رشد بغرض استخراج الكبسولات من أمعائهما، التي بلغ عددها 192 كبسولة.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.