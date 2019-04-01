مصرع شابة وجرح أخرى في حادثة سير بالسوالم

إبراهيم الحافظون من سطات

لقيت شابّة مصرعها اليوم الاثنين، في حين أصيبت صديقتها بجروح متفاوتة الخطورة استدعت نقلها إلى المستشفى، بعد انقلاب سيارة خفيفة كانتا على متنها وارتطامها بحاجز حديدي بالطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء والجديدة بالنقطة الكيلومترية 117 في النفوذ الترابي لحد السوالم، نواحي برشيد.

وأفادت مصادر هسبريس بأن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي حد السوالم وممثلا عن السلطات المحلية انتقلوا إلى مكان الحادث وقاموا بمعاينة جثة الضحية، دون العثور على أية وثيقة تثبت هوية الفتاتين، وعملوا على نقل الشابّة المصابة بجروح إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وأمرت النيابة العامة المختصة بتوجيه جثة الهالكة إلى مشرحة الرحمة بالدار البيضاء قصد المعاينة أو التشريح عند الاقتضاء، لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، لفائدة الأبحاث والتحقيقات الجارية من قبل عناصر الدرك الملكي بالسوالم لتحديد هوية الفتاتين وكشف ملابسات وظروف وقوع الحادثة.