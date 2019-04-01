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الرئيسية | حوادث | درك تامصلوحت يحجز ألف لتر من ماء الحياة

درك تامصلوحت يحجز ألف لتر من ماء الحياة

درك تامصلوحت يحجز ألف لتر من ماء الحياة
إبراهيم مغراوي من مراكش
الاثنين 01 أبريل 2019 - 23:54

أوقفت عناصر الدرك الملكي التابع للمركز الترابي تامصلوحت بإقليم الحوز، اليوم الاثنين، شخصا يلقب بـ"كوزو" متلبسا بحيازة 1000 لتر من مسكر ماء الحياة (الماحيا)، معدا للتوزيع بالدواوير المحيطة بهذه الجماعة الترابية القروية.

وأوضحت مصادر هسبريس أن "كوزو"، الذي يبلغ من العمر 31 سنة، يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل تكوين عصابة إجرامية والسرقة والاغتصاب، مضيفة أن "توقيفه جاء بعد استثمار درك تامصلوحت لمعلومات مكنت من وضع حد لتحركاته".

وأضافت المصادر ذاتها أن الموقوف من ذوي السوابق العدلية في الاتجار بالمخدرات، مشيرة إلى أن عملية توقيفه تمت خلال قيام عناصر الدرك الملكي بحملة للتصدي لمروجي المخدرات.

يذكر أن "كوزو" تم وضعه، بأمر من النيابة العامة المختصة، رهن تدابير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث لمعرفة مزوده، في انتظار إحالته على وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش.

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