شرطة مراكش تفكك عصابة السرقة والاختطاف

إبراهيم مغراوي من مراكش

أوقفت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أربعة أشخاص يشتبه في مشاركتهم زعيم هذه المجموعة الذي أوقفته عناصر الدائرة الأمنية الثانية عشرة في تكوين عصابة إجرامية، ومساهمتهم في سرقات موصوفة وحيازتهم لأشياء متحصلة من السرقة رغم علمهم بمصدرها.

وأوضحت مصادر هسبريس أن هذه العملية جاءت في سياق مواصلة البحث من أجل الوصول إلى شركاء محتملين للشخص المبحوث عنه من أجل السرقة الموصوفة، الذي تم توقيفه في وقت سابق، مضيفة أن أحدهم مبحوث عنه كذلك من أجل السرقة الموصوفة واختطاف فتاة قاصر ومحاولة الاغتصاب.

وأضافت المصادر ذاتها أن المعنيين بالأمر "أقرّوا بالمنسوب إليهم في ظل نتيجة التعرف الإيجابية لضحاياهم عليهم ومواجهتهم بمجموعة من القرائن والأدلة التي وفرها البحث المنجز في القضية".

وقد تم إخضاع الموقوفين لتدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، إلى حين عرضهم على أنظار العدالة.

يشار إلى شخصا خامسا سيقدم في حالة سراح بسبب حيازته لهاتف محمول متحصل من السرقة بعدما ثبت عدم علمه بذلك.