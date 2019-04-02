فيديو يقود إلى توقيف سارق سائح ياباني بمراكش

إبراهيم مغراوي

تحت إشراف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية، الاثنين، شخصا من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في تورطه في سرقة سائح أجنبي من جنسية يابانية.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الموقوف على ذمة هذه القضية المتعلقة بالمشاركة في السرقة بالنشل، يبلغ من العمر 21 سنة، مضيفة أن "هذه العملية تم توثيقها بإحدى الكاميرات المثبتة بدرب ضابشي بالمدينة العتيقة".

وأبرزت المصادر نفسها أن "الأبحاث والتحريات المكثفة التي أنجزت على ضوء هذا الشريط المرئي مكنت من تشخيص هوية المشتبه فيهما وتوقيف أحدهما، بينما مازال البحث متواصلا بشأن الشريك الثاني".

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد تفاعلت، بسرعة وجدية، مع مقطع فيديو يوثق لعملية سرقة بالنشل ارتكبها شخصان ضد سائح أجنبي بأحد أحياء المدينة العتيقة بمراكش.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.