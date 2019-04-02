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الرئيسية | حوادث | إعداد منزل للدعارة يورّط زوجا وأرملة بالصويرة

إعداد منزل للدعارة يورّط زوجا وأرملة بالصويرة

إعداد منزل للدعارة يورّط زوجا وأرملة بالصويرة
إبراهيم مغراوي من مراكش
الثلاثاء 02 أبريل 2019 - 21:35

أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بتمنار بإقليم الصويرة، اليوم الثلاثاء، أرملة في عقدها الخامس رفقة شخص متزوج في عقده السادس، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة، للاشتباه في تورطهما في الاخلال بالحياء العام والتعاطي للفساد الأخلاقي.

وكان درك تمنار، بأمر من النيابة العامة المختصة، حرك مسطرة البحث التمهيدي على إثر شكايتين منفصلتين تقدم بهما كل من الزوج الموقوف والأرملة نفسها، اللذين ينحدران من جماعة امكراد بقيادة أركان التابعة لإقليم الصويرة، يوم السبت الماضي، بخصوص تعرضهما للسرقة من طرف أشخاص مجهولين.

وأوضحت مصادر هسبريس أن التحقيق كشف أن المشار إليهما تمت محاصرتها من طرف بعض سكان دوار "اداودر" بالجماعة الترابية امكراد أثناء تواجد الزوج بمنزل الأرملة، ما استدعى توقيفهما من أجل تهمتي الفساد واعداد وكر للدعارة.

وأوردت المصادر نفسها أن الدركيين استمعوا لتصريحات الشهود من ساكنة الدوار، وبعد محاصرة الزوج والأرملة بالأسئلة، اعترف كل منهما بممارسة الدعارة.

وأضافت المصادر أن عناصر الدرك نقلت المعنيين بالأمر إلى مقرها، وبأمر من النيابة العامة المختصة، تم وضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث، في انتظار تقديمهما أمام القضاء للنظر في التهم المنسوبة إليهما.

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