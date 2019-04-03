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الرئيسية | حوادث | تهمتا النصب والاحتيال تجرّان ضابط أمن إلى القضاء

تهمتا النصب والاحتيال تجرّان ضابط أمن إلى القضاء

تهمتا النصب والاحتيال تجرّان ضابط أمن إلى القضاء
هسبريس من الرباط
الأربعاء 03 أبريل 2019 - 09:40

فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى ضابط أمن يعمل بولاية أمن الرباط، يشتبه في تورطه في قضايا نصب واحتيال.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ توصلت به هسبريس، إنه حسب المعلومات الأولية للبحث فإن المعني بالأمر كان قد عرّض أربعة ضحايا للنصب، مدعيا التوسط في التوظيف الوهمي في صفوف أسلاك الشرطة بالنسبة لثلاثة أشخاص، ومدليا أيضا بمعطيات تدليسية مفادها إمكانية إلغاء مذكرات بحث في حق سيدة مطلوبة للعدالة في قضايا إجرامية، وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية من الضحايا.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم إيداع موظف الشرطة الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد ما إذا كان هناك ضحايا آخرون مفترضون لهذه الأفعال الإجرامية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - حرامي الأربعاء 03 أبريل 2019 - 09:48
انها وضيفة من اشرف الوظائف ولا تعمموا هناك رجال الأمن شرفاء يعملون ويفنون صحتهم وجهدهم لأمن البلاد والعباد ولكن في نفس الوقت هناك من لا يحترم هذه المهنة ويسئ لها من اعتداء ورشوة وضلم هم قلة ندعوا لهم الهداية
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3
2 - بنمسعود الأربعاء 03 أبريل 2019 - 09:52
يبدو ان البوليس المغربي يعاني من اخفاقات كثيرة على كافة الصعد... فبعد الاختراقات المتكررة للموكب الملكي خلال الاربع سنوات الماضية ها نحن نسمع و نرى بعمليات نصب و تزوير ابطالها ضباط و موظفات تضرب بالعمق الشعارات الزائفة و الرنانة المتعلقة بتخليق المرفق الشرطي... و من هنا احيي كل مواطن غيور و مسؤول يشتغل في صمت و لا يكثر بلاغات في الامور البسيطة و يتحاشى الامور الكبيرة المتعلقة بالارتشاء و الاتجار في المخدرات التي تمس امنيين كبار تسلقوا الدرجات و المناصب...
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2
3 - زيد نهار الأربعاء 03 أبريل 2019 - 09:53
هدا يجب مضاعفة العقوبة أن كانت هناك اصلا عقوبة .
الفقيه الي نتسناو بركتو دخل لجمع بلغتو
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2
4 - jamit الأربعاء 03 أبريل 2019 - 10:27
بعض رجال و نساء الشرطة الله يهديهم
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1
5 - محمد الأربعاء 03 أبريل 2019 - 10:41
ces brebis galeuses ne sont pas propres au corps de la sûreté elles pullulent dans l'administration marocaine et seul le bon vouloir des pouvoirs publics pourrait en atténuer l'effet par le biais de strictes mesures répressives.
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-2
6 - عميد شرطة متقاعد الأربعاء 03 أبريل 2019 - 10:55
تكثر التعاليق.والاتهامات لجهاز الأمن بأكمله .نساءا ورجالا ..لما تكون تجاوزات أو إخلال بالوظيفة لرجل الأمن ..والأمني بشر كباقي البشر..كان موظف سامي ام مجرد حارس امن...يمكن للشيطان أن يلعب به على غفلة..او في موقف ضعف..او في موقف حرج كافتقاره. لمال في لحضة ياس...ولكن لا نسمع أبدا على أن هناك موظفين في إدارات أخرى..يأكلون من الحرام حتى التخمة..وهناك اشباحا في إدارات أخرى خصوصا. البلديات ..والمجموعات القروية والحضرية...ولكن لا نسمع عن عقابهم.ولا حتى عن ضبطهم ..وكم من ملف. قدمه جطو للمحكمة وبقي عل. رفوفها...ولكن الشرطي بمجرد التهمة..كل الاقلام تتحرك..وتقوم قيامة ضده..ويصبح مع من قدمهم يوما. للمحكمة....في زنزانة واحدة....فهلا انصفتموا رجال امنكم الذين يسهرون لتناموا انتم ....بألا تعمموا..لان في الدنيا حق وباطل..وابيض وأسود...وتراب. وحجر.....الناس مشي كيف...كيف..
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7 - ابن سوس المغربي الأربعاء 03 أبريل 2019 - 10:56
المشكلة في المغرب هوا بعض موظفي الدولة يستغلون مناصبهم للكسب الغير مشروع طلب الرشوة عندما يتم تنظيف إدارات الدولة من هؤلاء سا يسير المغرب في الركب الصحيح
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