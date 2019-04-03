تهمتا النصب والاحتيال تجرّان ضابط أمن إلى القضاء

هسبريس من الرباط

فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى ضابط أمن يعمل بولاية أمن الرباط، يشتبه في تورطه في قضايا نصب واحتيال.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ توصلت به هسبريس، إنه حسب المعلومات الأولية للبحث فإن المعني بالأمر كان قد عرّض أربعة ضحايا للنصب، مدعيا التوسط في التوظيف الوهمي في صفوف أسلاك الشرطة بالنسبة لثلاثة أشخاص، ومدليا أيضا بمعطيات تدليسية مفادها إمكانية إلغاء مذكرات بحث في حق سيدة مطلوبة للعدالة في قضايا إجرامية، وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية من الضحايا.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم إيداع موظف الشرطة الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد ما إذا كان هناك ضحايا آخرون مفترضون لهذه الأفعال الإجرامية.