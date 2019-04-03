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الرئيسية | حوادث | حادث سير يقتل 8 ويجرح 30 شخصا بإقليم القنيطرة

حادث سير يقتل 8 ويجرح 30 شخصا بإقليم القنيطرة

حادث سير يقتل 8 ويجرح 30 شخصا بإقليم القنيطرة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 03 أبريل 2019 - 12:22

أفادت السلطات المحلية لإقليم القنيطرة بأن ثمانية أشخاص لقوا مصرعهم فيما أصيب 30 آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة، اليوم الأربعاء، في حادثة سير.

الفاجعة المرورية نجمت عن اصطدام شاحنة بسيارة كانت تقل عمالا بالمجال الفلاحي، على مستوى جماعة مولاي بوسلهام، في إقليم القنيطرة.

وتدخلت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات الإقليمية بكل من القنيطرة والعرائش، والمستشفى المحلي بسوق الأربعاء، لتلقي الإسعافات اللازمة.

جدير بالذكر أنه تم فتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - aliou الأربعاء 03 أبريل 2019 - 12:33
إنا لله وإنا اليه راجعون..ظروف نقل واشتغال عاملات القطاع كارثية تقارب العبودية..أضف الى ذلك نوعية سائقي الشاحنات الخاصة بنهب الرمال
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57
2 - متتبع الأربعاء 03 أبريل 2019 - 12:34
اللهم أرحم الموتى وارزق دويهم الصبر ،واشفي الجرحى
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62
3 - فؤاد الأربعاء 03 أبريل 2019 - 12:36
انا لله وانا اليه راجعون تغمض الله الضحايا ورزق أهاليهم الصبر والسلوان و اشفي اللهم جميع الجرحى ومنكوبي هدا الحادث الخطير....
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39
4 - soufiane الأربعاء 03 أبريل 2019 - 12:38
16 قتيل إلى حدود الساعة
إنا لله وإنا إليه راجعون
إنا لله وإنا اليه راجعون
اللهم تغمدهم برحمتك واعطي أهليهم و اهلهم الصبر والسلوان
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30
5 - استاذة الأربعاء 03 أبريل 2019 - 12:44
لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم....السرعة و التجاوزات الغير المقننة في هذه المنطقة حدث ولا حرج ....فالقدر مكتوب.....لكن المزيد من الحذر...
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13
6 - مواطنة الأربعاء 03 أبريل 2019 - 12:44
ان لله وان اليه راجعون رحم الله الموتى والهم ذويهم الصبر والسلوان والشفاء العاجل للمصابين
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11
7 - عبدالله سلا الأربعاء 03 أبريل 2019 - 12:44
أسأل الله العظيم أن يرحم الأموات ويرزق أهلهم الصبر والسلوان ويشفي الجرحى وإنا لله وإنا إليه راجعون .
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8
8 - Nabila الأربعاء 03 أبريل 2019 - 12:47
لا حول ولا قوة الا بالله. اللهمّ ارحم الموتى وارزق ذويهم الصبر والسلوان ونرجو الشفاء للمصابين.
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7
9 - الله المستعان الأربعاء 03 أبريل 2019 - 12:52
اللهم ارحم الأموات واشف المصابين يارحمن
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10
10 - Hamed الأربعاء 03 أبريل 2019 - 12:56
لا حول ولا قوة الا بالله. اللهمّ ارحم الموتى وارزق ذويهم الصبر والسلوان ونرجو الشفاء للمصابين.
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8
11 - kamal الأربعاء 03 أبريل 2019 - 12:59
السرعة تم السرعة لا تترك مجالا للنجاة
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