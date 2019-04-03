حادث سير يقتل 8 ويجرح 30 شخصا بإقليم القنيطرة

هسبريس من الرباط

أفادت السلطات المحلية لإقليم القنيطرة بأن ثمانية أشخاص لقوا مصرعهم فيما أصيب 30 آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة، اليوم الأربعاء، في حادثة سير.

الفاجعة المرورية نجمت عن اصطدام شاحنة بسيارة كانت تقل عمالا بالمجال الفلاحي، على مستوى جماعة مولاي بوسلهام، في إقليم القنيطرة.

وتدخلت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات الإقليمية بكل من القنيطرة والعرائش، والمستشفى المحلي بسوق الأربعاء، لتلقي الإسعافات اللازمة.

جدير بالذكر أنه تم فتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث.