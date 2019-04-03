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كُتّاب وآراء
حادث سير يقتل 8 ويجرح 30 شخصا بإقليم القنيطرة
أفادت السلطات المحلية لإقليم القنيطرة بأن ثمانية أشخاص لقوا مصرعهم فيما أصيب 30 آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة، اليوم الأربعاء، في حادثة سير.
الفاجعة المرورية نجمت عن اصطدام شاحنة بسيارة كانت تقل عمالا بالمجال الفلاحي، على مستوى جماعة مولاي بوسلهام، في إقليم القنيطرة.
وتدخلت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات الإقليمية بكل من القنيطرة والعرائش، والمستشفى المحلي بسوق الأربعاء، لتلقي الإسعافات اللازمة.
جدير بالذكر أنه تم فتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
إنا لله وإنا إليه راجعون
إنا لله وإنا اليه راجعون
اللهم تغمدهم برحمتك واعطي أهليهم و اهلهم الصبر والسلوان