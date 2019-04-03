"شحنة إكستازي" توقع بعائلة في قبضة أمن فاس

رشيد الكويرتي من فاس

أفادت ولاية أمن فاس بأن المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لها تمكنت، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ثلاثة أشخاص ضبطت بحوزتهم ألف قرص إكستازي مخدر.

وأوضح مصدر هسبريس أنه جرى توقيف المشتبه فيهم الثلاثة، وهم زوجان وحماة الزوج، على متن سيارة مكتراة بالسد القضائي المنصب بمدخل مدينة فاس، حيث أسفرت عملية التفتيش عن حجز شحنة الأقراص الطبية المخدرة مخبأة بكيس بلاستيكي بحوزة أحد المشتبه فيهم.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم، يوضح المصدر ذاته، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث لتحديد باقي المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي.