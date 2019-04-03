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الرئيسية | حوادث | "شحنة إكستازي" توقع بعائلة في قبضة أمن فاس

"شحنة إكستازي" توقع بعائلة في قبضة أمن فاس

"شحنة إكستازي" توقع بعائلة في قبضة أمن فاس
رشيد الكويرتي من فاس
الأربعاء 03 أبريل 2019 - 17:38

أفادت ولاية أمن فاس بأن المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لها تمكنت، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ثلاثة أشخاص ضبطت بحوزتهم ألف قرص إكستازي مخدر.

وأوضح مصدر هسبريس أنه جرى توقيف المشتبه فيهم الثلاثة، وهم زوجان وحماة الزوج، على متن سيارة مكتراة بالسد القضائي المنصب بمدخل مدينة فاس، حيث أسفرت عملية التفتيش عن حجز شحنة الأقراص الطبية المخدرة مخبأة بكيس بلاستيكي بحوزة أحد المشتبه فيهم.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم، يوضح المصدر ذاته، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث لتحديد باقي المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - ياسين الأربعاء 03 أبريل 2019 - 17:56
تبارك الله ماشاء الله عائلة مقرقبة اي انحلال خلقي واخلاقي وصلنا اليه حتى اصبح الحصول على المال ضرورة تبيح المحظور لايهم ان كان حلالا او حراما
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2
2 - مواطن غيور الأربعاء 03 أبريل 2019 - 18:11
اقصى العقوبات والغرامات المالية للمتهمين الذين يحاولون تخريب الشباب بذلا من توجيهه نخو الخير
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3
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