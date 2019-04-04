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كُتّاب وآراء
الأمن يوقف متورطا في الاتجار بالمخدرات بطنجة
أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الأربعاء، شخصا من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
المعني بالأمر، البالغ من العمر 25 سنة، كان يشكل موضوع 21 مذكرة بحث على الصعيد الوطني في قضايا تتعلق بترويج المخدرات، بينما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز سيارة وأربعة هواتف محمولة، علاوة على مبلغ مالي مهم، يشتبه في كونه من عائدات الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وفق بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.
وتم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتوقيف كل المساهمين والمشاركين في هذه الأنشطة الإجرامية.