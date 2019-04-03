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الملك يتكفل بمراسيم دفن ضحايا حادثة بوسلهام

الملك يتكفل بمراسيم دفن ضحايا حادثة بوسلهام
هسبريس من الرباط
الأربعاء 03 أبريل 2019 - 16:40

أفاد بلاغ صادر عن الديوان الملكي بأن الملك محمدا السادس أمر بنقل مصابي حادثة السير المفجعة، التي وقعت ضواحي مولاي بوسلهام، إلى المستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط، مشاطرة منه لأسر الضحايا آلامها في هذا المصاب الجلل، وتخفيفا لما ألم بها من رزء فادح، لا راد لقضاء الله فيه.

كما قرر العاهل المغربي، وفق المصدر ذاته، "التكفل شخصيا بلوازم دفن الضحايا، ومآتم عزائهم، وبتكاليف علاج المصابين، وأصدر تعليماته السامية إلى السلطات الأمنية والترابية المختصة لاتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لأسر الضحايا المكلومة".

وأضاف البلاغ أن "الملك بعث رسائل إلى أسر الضحايا وإلى المصابين، ضمنها تعازيه الحارة، ومواساته الصادقة، ودعواته إلى الله تعالى بأن يتغمد المتوفين منهم بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".

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