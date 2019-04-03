هذه تفاصيل مصرع 8 عاملات فلاحيات وسائق في مولاي بوسلهام

هسبريس - محمد الراجي

فاجعة جديدة سجلتها طرق المملكة اليوم الأربعاء، بعد أن أودت حادثة سير بحياة تسعة أشخاص، من بينهم ثماني نساء يشتغل في المجال الفلاحي، إثر اصطدام العربة التي كنّ على متنها، إلى جانب السائق، مع شاحنة، في منطقة مولاي بوسلهام، ضواحي مدينة القنيطرة.

وتوفيت خمس نساء من العاملات الفلاحيات المشتغلات في ضيعات الفراولة وسائق العربة، على الفور، وأصيبت أربع وعشرون منهن بجروح خطرة نُقلْن على إثرها إلى مستشفى القرب بسوق أربعاء الغرب، ثم إلى مستشفى القنيطرة، حيث لفظت ثلاث منهن أنفاسهن الأخيرة، ليرتفع عدد القتلى إلى تسعة.

الحالة الحرجة للضحايا الأربع والعشرين اللواتي نُقلن إلى مستشفى القرب بسوق أربعاء الغرب دفعت وزير الصحة إلى إعطاء أوامره بنقلهن إلى مستشفى القنيطرة من أجل تلقي العلاج، وهناك توفيت ثلاث منهن، حسب إفادة مدير مستشفى القرب بسوق أربعاء الغرب، مشيرا إلى أنّ حالتيْن فقط مستقرتان.

وأمر الملك محمد السادس بنقل المصابات من القنيطرة إلى المستشفى العسكري بمدينة الرباط، من أجل تلقي الإسعافات الضرورية، كما أمر بالتكفل شخصيا بلوازم دفن الضحايا، ومآتم عزائهم، وبتكاليف علاج المصابين، وتقديم الدعم والمساعدة لأسر الضحايا.

وأفاد شهود عيان، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأنّ صاحب العربة التي كانت تقلّ العاملات الفلاحيات حاول أن يتفادى الاصطدام بشاحنة كانت تنقل الرمل، لكنه لم يتمكن، فلقي حتفه ومع خمس نساء.

وحسب إفادات مواطنين من المكان فإن سائق الشاحنة كان ينقل الرمل بدون رخصة، وكان يسير بسرعة، ليصدم العربة الناقلة للعاملات الفلاحيات، على بعد كيلومتر واحد فقط من وصولهن إلى الضيعة الفلاحية حيث كن يشتغلن في جني التوت.

وطالب المواطنون الذين تحدثوا إلى هسبريس بتشوير الطريق التي وقعت فيها حادثة السير، للحدّ من السرعة المفرطة التي تجري بها العربات، خاصة أنها تعرف مرور شاحنات تنقل الرمل بدون ترخيص، كما انتقدوا تأخر فرق الإنقاذ، إذ تم نقل الضحايا على متْن سيارات خاصة، حسب إفادة أحد المواطنين.