ترويج "إكستازي" يوقع بأربعينيّ في قبضة الأمن

رشيد الكويرتي من فاس

أفاد مصدر أمني بأن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس تمكنت، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 41 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وجرى توقيف المشتبه فيه، وفق مصدر هسبريس، على مستوى نقطة للمراقبة الطرقية بمدخل مدينة فاس أثناء قدومه، على متن حافلة لنقل المسافرين، من إحدى مدن شمال المملكة، مرفوقا بزوجته وأبنائه القاصرين، إذ أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على 1490 قرص هلوسة من مخدر "إكستازي".

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ فيما تتواصل الأبحاث، يضيف المصدر ذاته، لتحديد باقي المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي.