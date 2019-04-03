جمعوي يضرم النار بجسده وزوجته تنشد الإنصاف

رشيد بيجيكن من أكادير

لازال عزيز لفريد، رئيس جمعية لإنقاذ البحار ببوجدور، يرقد بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، في حالة صحية وصفتها زوجته نعيمة الصادقي بـ"الحرجة"، وذلك إثر إقدامه على حرق نفسه أمام باشوية بوجدور، في يوم 26 مارس المنصرم، بعد ما "نفّذ مشروع تكوين لفائدة البحارة، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قبل أن يتم تحويله إلى جهة أخرى".

وعن تفاصيل الواقعة، قالت زوجة عزيز لفريد، وهي أم لثلاثة أطفال، إن زوجها أحس بكثير من الحكرة من طرف رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة بوجدور، بعد أن "تعاملت السلطات المحلية مع حالته الصحية باستخفاف كبير، إذ أصيب بحروق من الدرجة الثالثة، وعوض أن يتم نقله عبر طائرة طبية، جرى نقله في سيارة إسعاف في ظروف مهينة جدا، من غير مراعاة حالته الخطيرة".

وأضافت المتحدثة، ضمن تصريحها لهسبريس، أن زوجها، "الذي عانى أصلا من غياب الرعاية والتعويض، بعد تعرض قاربه التقليدي للاحتراق، عادت السلطات المحلية إلى نهج الأسلوب نفسه من اللامبالاة في حقه، بعد أن شرع في مشروع لجمعيته، يهدف إلى تكوين البحارة، ليفاجأ بتحويله إلى جمعية أخرى، رغم أنه أشرف على التكوين، بعد أن تلقى الضوء الأخضر من رئيس قسم العمل الاجتماعي، فقرر حرق نفسه احتجاجا على هذا السلوك، غير المفهوم".

وكانت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بجهة العيون الساقية الحمراء قالت ضمن بيان لها، توصلت به هسبريس، إنها تابعت "بقلق شديد، الحادث المأساوي الذي أقدم عليه الفاعل الجمعوي عزيز لفريد، تذمرا من اغتصاب فكرته لمشروع تقدّم للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية".

وأشارت الوثيقة إلى أنه "وتبعا للمعطيات التي توفرت لدى منسقة الشبكة بإقليم بوجدور، فإن الضحية نظم دورة تكوينية بشراكة مع قسم العمل الاجتماعي، ونشب خلاف بينه وبين رئيس القسم حول الدعم المالي الممنوح، بالإضافة إلى إقصائه وتفويت فكرة مشروعه إلى شخص آخر، ما دفعه إلى حرق ذاته"، وزادت: "طالبت المنسقة بنقله على وجه السرعة على متن مروحية، لكنه تعرض للإهمال والتماطل والاستخفاف بحياته، بنقله بسيارة إسعاف إلى أكادير في حالة صحية حرجة، بين الحياة والموت".

وعبر التنظيم الحقوقي عن استنكاره لما وصفه بـ"التجاوزات غير القانونية واللاأخلاقية في التعامل مع حالة الضحية"، محملا المسؤولية الكاملة لـ"رئيس قسم العمل الاجتماعي المتسبب في الحادثة المؤلمة"، كما طالب وزير الداخلية بـ"التدخّل العادل لإيفاد لجنة تحقيق إلى قسم العمل الاجتماعي، الذي تشوبه عدة اختلالات"، مع دعوته والي الجهة إلى "معالجة وتصحيح الوضع، وتوجيه بوصلة مشاريع المبادرة نحو الفئات الاجتماعية الهشة والفقيرة والمستحقة للدعم".

وفيما رفضت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بجهة العيون الساقية الحمراء "كافة أشكال الاحتقار والمس بكرامة المواطن والاستقواء عليه واغتصاب حقوقه العادلة والمشروعة"، ناشدت نعيمة الصادقي، زوجة الضحية، كافة الجهات المعنية التدخل العاجل للاعتناء بالحالة الصحية لزوجها، واسترجاع كافة حقوقه، موردة: "يُعد المعيل الوحيد للأسرة، وضمنها رضيعة تركتها في بوجدور من أجل البقاء بالقرب منه في أكادير، وقد عانى قيد حياته من القهر، وحاول انتشالنا من العوز بالطرق المشروعة، غير أنه خاب ظنه في وعود مسؤولي بوجدور، وها هو اليوم بين الحياة والموت، يواجه مصيره لوحده".