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الرئيسية | حوادث | عشريني يعزز الحصيلة المفجعة للانتحار بشفشاون

عشريني يعزز الحصيلة المفجعة للانتحار بشفشاون

عشريني يعزز الحصيلة المفجعة للانتحار بشفشاون
هسبريس من تطوان
الأربعاء 03 أبريل 2019 - 22:13

وضع شاب، اليوم الأربعاء، حدا لحياته بمنزل أسرته الكائن بدوار ترزات بجماعة بني منصور التابعة لإقليم شفشاون، حيث قام بشنق نفسه بواسطة حبل.

ووفق مصادر هسبريس، فإن الشاب، الذي يبلغ من العمر حوالي 20 عاما، والذي لم يكن يعاني أي اضطرابات نفسية، استغل غياب أسرته، وأقدم على وضع حد لحياته بهذه الطريقة المفجعة.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي انتقلت إثر إشعارها بالحادث إلى مكان الواقعة، حيث قامت بمعاينة الجثة، التي تم نقلها إلى مستودع الأموات، في انتظار تعليمات النيابة العامة المختصة.

وباشرت عناصر الدرك، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، تحقيقاتها لكشف الدوافع الحقيقية للانتحار.

وتعد هذه الحالة الـ14 ضمن حالات الانتحار المسجلة منذ بداية العام، وفق معطيات غير رسمية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - معلق الأربعاء 03 أبريل 2019 - 22:29
العزلة و التهميش و الاحباط و رداءة التعليم و الأفق المسدود إذا أضيفت الى العصاب الاجتماعي والفقر فأي ملاذ يبقى أمام الشباب غير تدمير الذات عبر الارتماء في غيابات المخدرات أو الانتحار. اللهم لطفك.
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2 - يا شفشاون يا نحاااارة.. الأربعاء 03 أبريل 2019 - 22:36
من الآخر... يجب القيام بدراسة معمقة لهذه الظاهرة الغير مفهومة خصوصا في مدينة شفشاون من طرف لجنة مكونة من أطباء وممرضين مختصين في الأمراض النفسية إضافة إلى علماء إجتماعيون، واقتصاديون وربما بمعية حتى خبراء الطقس والمناخ للبحث في هذه الظاهرة المخيفة بكل تجلياتها من أجل الكشف عن ظروف وملابسات هذه الأخيرة.. من المؤكد أنه تمت سر ما لم يكشف بعد ؟
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3 - Hajjaji moh الأربعاء 03 أبريل 2019 - 22:45
il appartient au gouvernement d'intervenir afin de mètre fin à ce genre d'acte qui ramasse beaucoup d'individus dans cette région.
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2
4 - فاس الأربعاء 03 أبريل 2019 - 22:53
الأسباب متنوعة، لكن سوء التواصل والعنف الأسري يحتلان المرتبة الأولى، كما تحتل المشاكل الغرامية مرتبة معتبرة وتنقسم إلى فرعين : الشجار بين العاشقين ورفض الأسر لخطيبة ابنهم أو خطيب ابنتهم.

أمام تصلّب مواقف الأباء يحتجّ الشبّان بهذه الطّريقة اليائسة و يبدو حسب دراستنا أن هذه الوضعية في تكاثر ويخُصُ الاحتجاج الإناث أكثر مما يخصّ الذكور.

في كّل الحالات، تبدو محاولة الانتحار خاصة عند الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و 25 سنة، و كأنها تعبير عن إبداء رأي وطلبا للحوار وفرضا لوجود ذاتية تريد أن تقرّر مصيرها الخاص دون أن يشكك أحد في اختياراتها وسلوكها.

ا المواقف الصلبة لبعض الأسر وتمسكها ببعض التقاليد الخانقة في نظر أبنائها، قد ترجع إلى أسباب مختلفة :

عدم القدرة على استيعاب التغيرات الاجتماعية وما تتطلبه من ليونة في معاملة الأبناء وخاصة الإناث منهم.
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