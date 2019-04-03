عشريني يعزز الحصيلة المفجعة للانتحار بشفشاون

هسبريس من تطوان

وضع شاب، اليوم الأربعاء، حدا لحياته بمنزل أسرته الكائن بدوار ترزات بجماعة بني منصور التابعة لإقليم شفشاون، حيث قام بشنق نفسه بواسطة حبل.

ووفق مصادر هسبريس، فإن الشاب، الذي يبلغ من العمر حوالي 20 عاما، والذي لم يكن يعاني أي اضطرابات نفسية، استغل غياب أسرته، وأقدم على وضع حد لحياته بهذه الطريقة المفجعة.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي انتقلت إثر إشعارها بالحادث إلى مكان الواقعة، حيث قامت بمعاينة الجثة، التي تم نقلها إلى مستودع الأموات، في انتظار تعليمات النيابة العامة المختصة.

وباشرت عناصر الدرك، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، تحقيقاتها لكشف الدوافع الحقيقية للانتحار.

وتعد هذه الحالة الـ14 ضمن حالات الانتحار المسجلة منذ بداية العام، وفق معطيات غير رسمية.