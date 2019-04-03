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كُتّاب وآراء
السلطة المحلية توقف مزارعا لـ"الكيف" بتمزكانة
أوقفت مصالح السلطة المحلية لقيادة سيدي المخفي بإقليم تاونات، مدعومة بعناصر من القوات المساعدة، مساء اليوم الأربعاء، قرويا يشتبه في تورطه في زراعة القنب الهندي (الكيف) بإحدى مزارع دوار بني عاصم التابع لجماعة تمزكانة.
ووفق مصادر هسبريس، فقد تم اعتقال القروي حين كان يقوم بسقي أحد حقول "الكيف" باستعمال مضخة كهربائية، مضيفة أن المشتبه به، المتزوج والبالغ من العمر حوالي 40 سنة، تم ضبطه، أيضا، وهو بصدد اختلاس التيار الكهربائي لأجل تشغيل مضخة السقي.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه تم حجز بعض الأدوات التي كان يستعملها القروي في عملية السقي، مضيفة أنه أحيل على مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بغفساي، بأمر من النيابة العامة المختصة، لاتخاذ المتعين في حقه.