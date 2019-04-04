حيازة مؤثرات عقلية تورط أشخاصا في مدينة طنجة‬

هسبريس من تطوان

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف أربعة أشخاص، أحدهم مبحوث عنه على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عمليات البحث المنجزة قد أسفرت عن ضبط المشتبه فيه الرئيسي في حالة تلبس بتسليم شحنات كبيرة من مخدر الإكستازي إلى المشتبه فيه الثاني القادم من مدينة الدار البيضاء، حيث جرى العثور بحوزتهما على 30 ألف قرص من الإكستازي، كما تم حجز مبلغ مالي مهم بالعملة الوطنية باعتباره ثمن هذه الصفقة غير المشروعة، علاوة على ضبط شخصين آخرين يشتبه في كونهما وسيطين في عمليات الاتجار في المخدرات.

وأوضح المصدر ذاته أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الأربعة تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ بينما تتواصل الأبحاث والتحريات للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، التي تندرج في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة ظاهرة ترويج المخدرات.