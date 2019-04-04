الدرك يحقق في مصرع فتاة وسط بئر ناحية آسجن‬

هسبريس من وزان

تواصل عناصر الدرك الملكي تحقيقاتها الأولية، تحت إشراف النيابة العامة، لمعرفة ظروف وملابسات وفاة فتاة عثر على جثتها بقعر بئر بدوار سطار بجماعة آسجن بإقليم وزان.

وحسب مصادر هسبريس، فإن شقيق الضحية فوجئ باختفاء أخته عن المنزل، أمس الأربعاء، وبعد بحث وجيز تبيت له أنها سقطت في بئر مخلفة حذاءها وراء ظهرها.

وفور إخبارهم بالحادث، انتقل محققو الدرك الملكي والسلطة المحلية وأعوانها، ممثلة في قائد قيادة بريكشة، إلى مكان الواقعة، للقيام بالتحريات الأولية وجمع المعطيات التي ستفيد في التحقيق؛ فيما نُقلت جثة الضحية إلى قسم مستودع الأموات، قصد خضوعها للمعاينة الطبية أو التشريح لفائدة البحث المفتوح من أجل استيفاء القوانين المعمول بها قبل تسليم الجثمان إلى ذويها.