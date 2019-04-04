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أمن القصر الكبير يوقف مبحوثا عنه للاتجار بالمخدرات
الخميس 04 أبريل 2019 - 15:46
أوقفت شرطة القصر الكبير، بطريق دوار الكشاشرة، شخصا كان موضوع مجموعة مذكرات بحث محلية ووطنية، ولديه سوابق في الاتجار بالمخدرات بشتى أنواعها.
عملية توقيف المعني "ع. ك"، من مواليد 1976، الملقب بـ"ضابيس"، تمت إثر عملية رصد وتتبع أسفرت عن ضبطه متلبسا بحيازة حوالي 440 غراما من مادة الشيرا، وميزانين أوتوماتيكيين، ومبلغ مالي، وهاتف نقال.
وقد تم وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار تقديمه إلى العدالة.