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كُتّاب وآراء
إضرام النار في شخص بتنغير بسبب خلاف حول فتاة
تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة تنغير من توقيف شخصين لتورط أحدهما في واقعة إضرام النار عمدا في شخص يبلغ من العمر 18 سنة، ذهب ضحية لها، وذلك بالقرب من الحديقة العمومية الكائنة بشارع أبي القاسم الزهري بمركز المدينة ذاتها.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فإن مصالح الشرطة القضائية انتقلت إلى عين المكان فور إشعارها بالحادث، وعملت على توقيف المتهم الرئيسي ورفيقه الذي يعتبر شاهدا على الواقعة، ونقل الضحية إلى المستشفى الإقليمي حيث تبين أنه أصيب بحروق بليغة في صدره وبطنه وفخذه، وبعد معاينته من طرف الطبيب بتنغير، اتضح أن حروقه من الدرجة الثالثة، مما استدعى نقله إلى المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية.
وذكرت مصادر هسبريس أن الضحية صرح للضابطة القضائية بأنه تعرض لإضرام النار عمدا من قبل زميله المسمى "ف.ع"، البالغ من العمر 21 سنة، عبر رش مادة الدوليو عليه وتعمد إضرام النار في جسده باستعمال ولاعة كانت بحوزته، بعدما كانا في جلسة لتناول تلك المادة بالحديقة.
وأضافت المصادر ذاتها أن المتهم سبق أن كان على خلاف مع ضحيته حول عقد علاقة غرامية مع فتاة قاصر من مدينة الرشيدية، وسبق توقيفهما بمدينة تنغير وإحالتهما على الأمن الجهوي بالرشيدية من أجل التغرير بقاصر.
وقد تم وضع الموقوفين تحت الحراسة النظرية من أجل استكمال البحث معهما، في انتظار تقديمهما غدا أمام النيابة العامة المختصة.