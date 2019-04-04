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الرئيسية | حوادث | إضرام النار في شخص بتنغير بسبب خلاف حول فتاة

إضرام النار في شخص بتنغير بسبب خلاف حول فتاة

إضرام النار في شخص بتنغير بسبب خلاف حول فتاة
هسبريس من الرباط
الخميس 04 أبريل 2019 - 18:18

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة تنغير من توقيف شخصين لتورط أحدهما في واقعة إضرام النار عمدا في شخص يبلغ من العمر 18 سنة، ذهب ضحية لها، وذلك بالقرب من الحديقة العمومية الكائنة بشارع أبي القاسم الزهري بمركز المدينة ذاتها.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فإن مصالح الشرطة القضائية انتقلت إلى عين المكان فور إشعارها بالحادث، وعملت على توقيف المتهم الرئيسي ورفيقه الذي يعتبر شاهدا على الواقعة، ونقل الضحية إلى المستشفى الإقليمي حيث تبين أنه أصيب بحروق بليغة في صدره وبطنه وفخذه، وبعد معاينته من طرف الطبيب بتنغير، اتضح أن حروقه من الدرجة الثالثة، مما استدعى نقله إلى المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية.

وذكرت مصادر هسبريس أن الضحية صرح للضابطة القضائية بأنه تعرض لإضرام النار عمدا من قبل زميله المسمى "ف.ع"، البالغ من العمر 21 سنة، عبر رش مادة الدوليو عليه وتعمد إضرام النار في جسده باستعمال ولاعة كانت بحوزته، بعدما كانا في جلسة لتناول تلك المادة بالحديقة.

وأضافت المصادر ذاتها أن المتهم سبق أن كان على خلاف مع ضحيته حول عقد علاقة غرامية مع فتاة قاصر من مدينة الرشيدية، وسبق توقيفهما بمدينة تنغير وإحالتهما على الأمن الجهوي بالرشيدية من أجل التغرير بقاصر.

وقد تم وضع الموقوفين تحت الحراسة النظرية من أجل استكمال البحث معهما، في انتظار تقديمهما غدا أمام النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - محمد من تطوان الخميس 04 أبريل 2019 - 18:32
هذا هو إنتاج المنظومة التربوية والأسرية والسياسية...
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2 - rachid الخميس 04 أبريل 2019 - 18:33
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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3 - مواطن صالح الخميس 04 أبريل 2019 - 18:46
نتمنى من المدير العام للامن الوطني النظر في ملفات برومو 2016 العالقة في مديرية الموارد البشرية . كثر القيل والقال عن هاته الفئة المتضررة منذ 3 سنوات . و الحديث عن العبث المديرية في التسيير بحيث كيف يمكن ل 2000 مترشح ناجح في جميع الفئات الا يتم المناذاة عليهم . هناك خلل في التسيير و نتمنى اصلاح هذا الخلل كما قال الملك محمد 6 نصره الله في اصلاح الادارات العمومية و الحق في معرفة المعلومة و نشر أسماء الناجحين . و إدماج فوج 2016 مع 2017 . يحيى الملك يحيى الوطن
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