انهيار قنطرة بجماعة راس الواد ضواحي تاونات

هسبريس - متابعة

شهدت جماعة راس الواد بإقليم تاونات، على الساعة التاسعة وعشرين دقيقة من صباح اليوم الخميس، انهيار القنطرة المقامة على وادي اللبن عند النقطة الكيلومترية 2+200 بالطريق الإقليمية رقم 5331 الرابطة بين راس الواد وتيسة، التي يبلغ طولها 62 مترا وعرضها 4 أمتار وذات حمولة محددة في 10 أطنان.

وأفادت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، في بلاغ لها، إن حادث انهيار القنطرة "وقع عقب مرور شاحنة ذات حمولة تتعدى 30 طنا، بالرغم من تواجد علامة التشوير العمودي التي تحدد حمولة المركبات المسموح بمرورها في 10 أطنان".

وعملت مصالح وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بإقليم تاونات، فور وقوع الحادث، على قطع هذه القنطرة أمام حركة السير ووضع علامات التشوير الضرورية لهذه الغاية، مؤكدة أن "تحويل الاتجاه ممكن عبر الطريق الإقليمية رقم 5331، والطريق الإقليمية رقم 5333، والطريق الإقليمية رقم 5320، وكذا الطريق الوطنية رقم 8 على طول إجمالي يبلغ 63 كلم"، وفق المصدر ذاته.

كما أشارت الوزارة إلى أنها ستشرع في اتباع المسطرة القضائية المعمول بها في هذا الشأن ضد سائق الشاحنة والشركة التي يعمل لديها، خاصة وأن هذه الأخيرة سبق تنبيهها من طرف المديرية الإقليمية للوزارة بتاونات بعدم استعمال هذه القنطرة لنقل المواد الصادرة من المقالع.