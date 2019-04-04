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الرئيسية | حوادث | انهيار قنطرة بجماعة راس الواد ضواحي تاونات

انهيار قنطرة بجماعة راس الواد ضواحي تاونات

انهيار قنطرة بجماعة راس الواد ضواحي تاونات
هسبريس - متابعة
الخميس 04 أبريل 2019 - 18:55

شهدت جماعة راس الواد بإقليم تاونات، على الساعة التاسعة وعشرين دقيقة من صباح اليوم الخميس، انهيار القنطرة المقامة على وادي اللبن عند النقطة الكيلومترية 2+200 بالطريق الإقليمية رقم 5331 الرابطة بين راس الواد وتيسة، التي يبلغ طولها 62 مترا وعرضها 4 أمتار وذات حمولة محددة في 10 أطنان.

وأفادت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، في بلاغ لها، إن حادث انهيار القنطرة "وقع عقب مرور شاحنة ذات حمولة تتعدى 30 طنا، بالرغم من تواجد علامة التشوير العمودي التي تحدد حمولة المركبات المسموح بمرورها في 10 أطنان".

وعملت مصالح وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بإقليم تاونات، فور وقوع الحادث، على قطع هذه القنطرة أمام حركة السير ووضع علامات التشوير الضرورية لهذه الغاية، مؤكدة أن "تحويل الاتجاه ممكن عبر الطريق الإقليمية رقم 5331، والطريق الإقليمية رقم 5333، والطريق الإقليمية رقم 5320، وكذا الطريق الوطنية رقم 8 على طول إجمالي يبلغ 63 كلم"، وفق المصدر ذاته.

كما أشارت الوزارة إلى أنها ستشرع في اتباع المسطرة القضائية المعمول بها في هذا الشأن ضد سائق الشاحنة والشركة التي يعمل لديها، خاصة وأن هذه الأخيرة سبق تنبيهها من طرف المديرية الإقليمية للوزارة بتاونات بعدم استعمال هذه القنطرة لنقل المواد الصادرة من المقالع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - إفلاس الدولة الخميس 04 أبريل 2019 - 19:28
''... القرن الواحد و العشرين و المغرب لا زالت بنيته التحتية تعود لعهود الخمسينات و الحرب العالمية الأولى.. عن أي تقدم يطبل الإعلام ديال الغياطة و الطبالة؟؟؟ دول عربية مرت بهزات سياسية قوية و تعيش افظل من المغرب. التعليم في الحضيض.. الشغل انتهى في المغرب.... الصحة عندك الفلوس نشوفو معاك معندكش سير تموت.... النقل فوضى عارمة.... البطالة حدث و لا حرج. إفلاس !!!!!
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2 - جس النبض الخميس 04 أبريل 2019 - 19:34
الشاحنة فارغة الحمد لله ماكنش خسائر بشرية
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3 - علي ناصر الخميس 04 أبريل 2019 - 19:34
السلام عليكم،
اذا كان السبب هو مرور الشاحنة فعلى وزارة التجهيز والنقل ان تمنع المرور على العديد من القناطر وخصوصا تلك الموجودة على المحاور الطرقية الوطنية الكبيرة وكمثال قنطرة واد ايناون المدخل الغربي لوأد امليل وقنطرة نفس الوأد بالمدخل الغربي لتازة وقنطرة واد سبو شرق جرسيف،
وهناك قناطر على الطريق بين جرسيف واوطاط الحاج، وعلى الطريق المؤدية من فاس الى مراكش عبر خنيفرة وووووووووو،
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4 - jam cheb الخميس 04 أبريل 2019 - 19:37
الحمد الله منين طاحت بلا ضحايا وكنتمناو يعوضوها بل أحسن
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5 - حسام الخميس 04 أبريل 2019 - 19:38
ليس عذرا أن تضع علامة تشوير لأقل من عشرة أطنان، القنطرة تُعتبر قنطرة حقيقة إلا إذا كانت تتحمل أثقل المركبات في العالم
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6 - elbouadi Abdelatif الخميس 04 أبريل 2019 - 20:06
ههههه تحط صومعة علقو حجام واش هاد هوا الحل الوحيد للمشاكل شحال من عام باش عاد القنطرات موهدادا بي لانهيار الله ومآ انا هذا الا منكور
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7 - صالح صالح الخميس 04 أبريل 2019 - 20:09
إلى اﻻخوة المعلقين : هذه الحادثة هي تمثيل لجريمة سقوط قنطرة. وقعت في القرن الماضي.وليست اليوم:4 أبريل 2019.
حتى لا تذهبوا بعيدا. وشكرا.
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8 - خالد F الخميس 04 أبريل 2019 - 20:14
لا أحد يلوم القنطرة، ففوق طاقتها 10t لا تلام، العيب في السائق الذي لم يحترم إشارة الحمولة، وهذا النوع من القناطر غالبا ما يوجد في الطرق الثانوية ويكون مخصصا للسيارات أقل من 3,5t.
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9 - هراء في هراء الخميس 04 أبريل 2019 - 20:27
"وأن هذه الأخيرة سبق تنبيهها من طرف المديرية الإقليمية للوزارة بتاونات بعدم استعمال هذه القنطرة لنقل المواد الصادرة من المقالع"
قالك تنبيهات هههه والله كون كنتوا كتجبروا علبهم أداء دعيرة وفق القانون عند كل مخالفة لما عودوها مرة أخرى. عا أصحاب السيارات اللي نازلين علينا بالمخالفات. بلاد le laisser aller و الزبونية !!!
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