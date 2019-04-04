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كُتّاب وآراء
انهيار قنطرة بجماعة راس الواد ضواحي تاونات
شهدت جماعة راس الواد بإقليم تاونات، على الساعة التاسعة وعشرين دقيقة من صباح اليوم الخميس، انهيار القنطرة المقامة على وادي اللبن عند النقطة الكيلومترية 2+200 بالطريق الإقليمية رقم 5331 الرابطة بين راس الواد وتيسة، التي يبلغ طولها 62 مترا وعرضها 4 أمتار وذات حمولة محددة في 10 أطنان.
وأفادت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، في بلاغ لها، إن حادث انهيار القنطرة "وقع عقب مرور شاحنة ذات حمولة تتعدى 30 طنا، بالرغم من تواجد علامة التشوير العمودي التي تحدد حمولة المركبات المسموح بمرورها في 10 أطنان".
وعملت مصالح وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بإقليم تاونات، فور وقوع الحادث، على قطع هذه القنطرة أمام حركة السير ووضع علامات التشوير الضرورية لهذه الغاية، مؤكدة أن "تحويل الاتجاه ممكن عبر الطريق الإقليمية رقم 5331، والطريق الإقليمية رقم 5333، والطريق الإقليمية رقم 5320، وكذا الطريق الوطنية رقم 8 على طول إجمالي يبلغ 63 كلم"، وفق المصدر ذاته.
كما أشارت الوزارة إلى أنها ستشرع في اتباع المسطرة القضائية المعمول بها في هذا الشأن ضد سائق الشاحنة والشركة التي يعمل لديها، خاصة وأن هذه الأخيرة سبق تنبيهها من طرف المديرية الإقليمية للوزارة بتاونات بعدم استعمال هذه القنطرة لنقل المواد الصادرة من المقالع.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
اذا كان السبب هو مرور الشاحنة فعلى وزارة التجهيز والنقل ان تمنع المرور على العديد من القناطر وخصوصا تلك الموجودة على المحاور الطرقية الوطنية الكبيرة وكمثال قنطرة واد ايناون المدخل الغربي لوأد امليل وقنطرة نفس الوأد بالمدخل الغربي لتازة وقنطرة واد سبو شرق جرسيف،
وهناك قناطر على الطريق بين جرسيف واوطاط الحاج، وعلى الطريق المؤدية من فاس الى مراكش عبر خنيفرة وووووووووو،
حتى لا تذهبوا بعيدا. وشكرا.
قالك تنبيهات هههه والله كون كنتوا كتجبروا علبهم أداء دعيرة وفق القانون عند كل مخالفة لما عودوها مرة أخرى. عا أصحاب السيارات اللي نازلين علينا بالمخالفات. بلاد le laisser aller و الزبونية !!!