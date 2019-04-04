24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:40
|07:08
|13:35
|17:05
|19:54
|21:11
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رمزية خطاب الملك
- الحافلات "آلية القيادة" تغزو المدن في المستقبل
- قصة حبّ عبر "فيسبوك" ترمي بشقراء بلجيكية في أحضان "داعش"
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس
- مأساة .. عائلة بلا بصر
قصة حبّ عبر "فيسبوك" ترمي بشقراء بلجيكية في أحضان "داعش" (5.00)
الحافي يراهن على مشروع إنتاج الشتائل الغابويّة لتنفيس رئة البيضاء (5.00)
البنك الدولي يرصد انخفاضا طفيفا في معدل الفقر المدقع بالمملكة (5.00)
التفاف الجيش وضغط الشعب .. سيناريوهات تلف مستقبل الجزائر (5.00)
- أساتذة التعاقد يزيدون الضغط على الحكومة بالتجمّع 3 أيام في العاصمة - (106)
- "قربلة" داخل البرلمان تنتهي بتأجيل التصويت على "فرنسة التعليم" - (96)
- رصيف الصحافة: قائد تسبّب في إعاقة دائمة لتلميذ ينجو من السجن - (75)
- خرق الدستور بـ"فرنسة التعليم" يدفع بنعمرو إلى مقاضاة الحكومة - (72)
- أمريكا توضّح أسباب التحذير من "عمليات إرهابية وشيكة" في المغرب - (58)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سقوط من أعلى ينهي حياة ثلاثيني نواحي برشيد
أمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية بسطات، اليوم الخميس، بإجراء تشريح على جثة شاب ثلاثيني بعدما نقل جثة هامدة إلى مستودع الأموات بسطات، لتحديد السبب الحقيقي للوفاة إثر سقوطه من الطابق الثاني لأحد المنازل بمدينة الكارة نواحي برشيد.
وأفادت مصادر هسبريس بأن الهالك "س. ت"، المزداد سنة 1988 بمشرع بلقصيري نواحي سيدي قاسم، متزوج وأب لطفلين، كان قيد حياته يقوم ببعض الأشغال مستعينا برافعة بالطابق الثاني لإحدى البنايات السكنية بالمدخل الجنوبي لمدينة الكارة، إلاّ أنه توفي نتيجة سقوطه وارتطامه بالأرض في ظروف شكّلت موضوع بحث من قبل الدرك الملكي بمركز الكارة.
وانتقلت إلى مكان الحادث عناصر من درك الكارة سرية برشيد، وممثل عن السلطات المحلية، وجرت معاينة جثة الهالك وتوجيهها عبر سيارة نقل الموتى إلى مستشفى سطات بتعليمات من النيابة العامة المختصة.