سقوط من أعلى ينهي حياة ثلاثيني نواحي برشيد

إبراهيم الحافظون من سطات

أمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية بسطات، اليوم الخميس، بإجراء تشريح على جثة شاب ثلاثيني بعدما نقل جثة هامدة إلى مستودع الأموات بسطات، لتحديد السبب الحقيقي للوفاة إثر سقوطه من الطابق الثاني لأحد المنازل بمدينة الكارة نواحي برشيد.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الهالك "س. ت"، المزداد سنة 1988 بمشرع بلقصيري نواحي سيدي قاسم، متزوج وأب لطفلين، كان قيد حياته يقوم ببعض الأشغال مستعينا برافعة بالطابق الثاني لإحدى البنايات السكنية بالمدخل الجنوبي لمدينة الكارة، إلاّ أنه توفي نتيجة سقوطه وارتطامه بالأرض في ظروف شكّلت موضوع بحث من قبل الدرك الملكي بمركز الكارة.

وانتقلت إلى مكان الحادث عناصر من درك الكارة سرية برشيد، وممثل عن السلطات المحلية، وجرت معاينة جثة الهالك وتوجيهها عبر سيارة نقل الموتى إلى مستشفى سطات بتعليمات من النيابة العامة المختصة.