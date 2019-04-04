محاولة إجهاض فاشلة تورط زوجين بمدينة سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

أفادت مصادر هسبريس بأن سيدة في عقدها الثاني، متزوجة حديثا، تعرّضت للإجهاض اليوم الخميس، بعدما توفي الجنين في بطنها لأسباب مجهولة؛ وأثناء التخلّص منه بأحد المنازل بحي السماعلة، انفصل الرأس عن الجسد الذي بقي في رحمها.

وأضافت المصادر ذاتها أن الحادث تطلّب استدعاء سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية، لنقل السيدة على وجه السرعة إلى قسم الولادة بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بمدينة سطات، مرفقة برأس الجنين، حيث تلقت العلاجات الضرورية، وجرى وضعها تحت المراقبة الطبية إلى حين استكمال إخراج بقايا الجنين من قبل طاقم طبي مختص.

وزادت المصادر نفسها أن أفرادا من الشرطة القضائية والعلمية، وممثلا عن السلطات المحلية، انتقلوا إلى قسم الولادة بالمستشفى، وفتحوا بحثا في النازلة مع الزوجين لكشف ظروف وملابسات واقعة محاولة الإجهاض وانفصال رأس الجنين عن جسده، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.