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الرئيسية | حوادث | محاولة إجهاض فاشلة تورط زوجين بمدينة سطات

محاولة إجهاض فاشلة تورط زوجين بمدينة سطات

محاولة إجهاض فاشلة تورط زوجين بمدينة سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الخميس 04 أبريل 2019 - 22:30

أفادت مصادر هسبريس بأن سيدة في عقدها الثاني، متزوجة حديثا، تعرّضت للإجهاض اليوم الخميس، بعدما توفي الجنين في بطنها لأسباب مجهولة؛ وأثناء التخلّص منه بأحد المنازل بحي السماعلة، انفصل الرأس عن الجسد الذي بقي في رحمها.

وأضافت المصادر ذاتها أن الحادث تطلّب استدعاء سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية، لنقل السيدة على وجه السرعة إلى قسم الولادة بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بمدينة سطات، مرفقة برأس الجنين، حيث تلقت العلاجات الضرورية، وجرى وضعها تحت المراقبة الطبية إلى حين استكمال إخراج بقايا الجنين من قبل طاقم طبي مختص.

وزادت المصادر نفسها أن أفرادا من الشرطة القضائية والعلمية، وممثلا عن السلطات المحلية، انتقلوا إلى قسم الولادة بالمستشفى، وفتحوا بحثا في النازلة مع الزوجين لكشف ظروف وملابسات واقعة محاولة الإجهاض وانفصال رأس الجنين عن جسده، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - jamalllllll paris الخميس 04 أبريل 2019 - 22:40
وهد الناس الله أهديكم راه كضحكو علينا العالم راه شي احداث كتوقع عندكم ، كتبين درجة التخلف عندكم . راه هدشي بززززاف الله أهديكم اهد النا
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24
2 - mmmmmmm الخميس 04 أبريل 2019 - 22:43
( ربي لا تذرني فردا و أنت أرحم الراحمين ) دعاء لا يفارق لساني ولا لسان كل محروم ...وهاد الناس الله يهديهم.....ما لقيت ما نقول
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33
3 - يا للهول ! الخميس 04 أبريل 2019 - 22:52
يجب انزال اقسى عقوبة بهذه المراة البشعة، يجب محاكمتها على جريمة قتل الجنين والتمثيل بجثته عمدا لان انفصال الراس عن الجسد كان نتيجة للجذب العنيف، لو تم وقف الجذب بعد استحالة خروج الجنين لما فصل راسه عن جسده .
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-2
4 - دمحم الخميس 04 أبريل 2019 - 23:09
كيف عرفت هذه البنت بأن الجنين مات في بطنها و لماذا لن تذهب إلى المستشفى لعلاجه و كيف تمكنت من قلع الراس و هو في بطنها و من شارك في هذه العملية. الله يحفظ من هذا الزمن أن كانت خائفة فالله وليها.
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-1
5 - هند الخميس 04 أبريل 2019 - 23:10
كلشي كيفهم و يحكم فهاد البلاد و كنسبقو ظن السوء هو الأول فالناس!!! هاد.الناس يقدروا يكونوا عندهم مشاكل كبار و ظروف خايبة. مجتمع أناني
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