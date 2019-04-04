24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:40
|07:08
|13:35
|17:05
|19:54
|21:11
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رصيف الصحافة: مقاتلون مُحتجزون بسوريا ينتظرون الترحيل للمغرب
- محاولة إجهاض فاشلة تورط زوجين بمدينة سطات
- رمزية خطاب الملك
- الحافلات "آلية القيادة" تغزو المدن في المستقبل
- قصة حبّ عبر "فيسبوك" ترمي بشقراء بلجيكية في أحضان "داعش"
قصة حبّ عبر "فيسبوك" ترمي بشقراء بلجيكية في أحضان "داعش" (5.00)
الحافي يراهن على مشروع إنتاج الشتائل الغابويّة لتنفيس رئة البيضاء (5.00)
البنك الدولي يرصد انخفاضا طفيفا في معدل الفقر المدقع بالمملكة (5.00)
- أساتذة التعاقد يزيدون الضغط على الحكومة بالتجمّع 3 أيام في العاصمة - (130)
- تعديلات "البيجيدي" تفاقم أزمة التحالف الحكومي حول "لغة التدريس" - (69)
- أمريكا توضّح أسباب التحذير من "عمليات إرهابية وشيكة" في المغرب - (61)
- بوهندي: الأذان بالموسيقى "إبداع" .. ومسيحيون يحاربون الإسلام - (60)
- قيادي بحراك الجزائر: استقالة بوتفليقة نصف انتصار لإرادة الشعب - (58)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
محاولة إجهاض فاشلة تورط زوجين بمدينة سطات
أفادت مصادر هسبريس بأن سيدة في عقدها الثاني، متزوجة حديثا، تعرّضت للإجهاض اليوم الخميس، بعدما توفي الجنين في بطنها لأسباب مجهولة؛ وأثناء التخلّص منه بأحد المنازل بحي السماعلة، انفصل الرأس عن الجسد الذي بقي في رحمها.
وأضافت المصادر ذاتها أن الحادث تطلّب استدعاء سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية، لنقل السيدة على وجه السرعة إلى قسم الولادة بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بمدينة سطات، مرفقة برأس الجنين، حيث تلقت العلاجات الضرورية، وجرى وضعها تحت المراقبة الطبية إلى حين استكمال إخراج بقايا الجنين من قبل طاقم طبي مختص.
وزادت المصادر نفسها أن أفرادا من الشرطة القضائية والعلمية، وممثلا عن السلطات المحلية، انتقلوا إلى قسم الولادة بالمستشفى، وفتحوا بحثا في النازلة مع الزوجين لكشف ظروف وملابسات واقعة محاولة الإجهاض وانفصال رأس الجنين عن جسده، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.