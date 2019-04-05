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كُتّاب وآراء
حجز كمية هامة من قطع غيار السيارات غير الصالحة بفاس
حجزت اللجنة الإقليمية المختلطة للمراقبة، التابعة لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، كمية كبيرة من قطع غيار السيارات غير المستوفية لشروط المطابقة ولمعايير الجودة والسلامة بمستودع أحد موزعي قطع غيار السيارات بحي الدكارات بفاس.
وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة أن هذا الحجز تم بعد عملية المراقبة التي باشرتها الوزارة بالمستودع المذكور، وذلك في إطار مراقبة جودة المنتوجات الصناعية الخاضعة للمواصفات إلزامية التطبيق.
ووفق البلاغ، فقد أحصت لجنة المراقبة، إلى حد الآن، أكثر من 7000 وحدة من صفائح الفرامل (plaquettes de freins) و1200 حزام مطاطي لنقل الحركة (courroies de transmission). وما زال الجرد جاريا بعد العثور على مستودع ثان في ملكية الموزع نفسه.
جدير بالذكر أن وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي "قامت بتشديد المراقبة على قطع غيار السيارات، من أجل محاربة التزييف وتأمين سلامة المستهلك". كما قامت الوزارة بهذا الخصوص سنة 2017، بإطلاق نظام منح علامة "سلامتنا" التي تمكن المستهلك من تحديد المقاولات المسوِّقة لقطع الغيار الأصلية.