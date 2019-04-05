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كُتّاب وآراء
أمن طنجة يفكك شبكة إجرامية للسرقات الموصوفة
أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، مساء أمس الخميس، ثلاثة أشخاص للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات الموصوفة من داخل عيادات للأطباء ومحلات معدة للاستغلال المهني.
وأوضحت إجراءات البحث ضلوع المشتبه بهم في ارتكاب مجموعة من عمليات السرقة التي تستهدف المحلات المهنية المذكورة عن طريق الكسر، وفق بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.
كما أسفرت إجراءات التفتيش عن حجز معدات وأدوات تستعمل في ارتكاب هذه الأنشطة الإجرامية، وهي أقنعة ومنظار ليلي ومفاتيح مزورة وأدوات حديدية للكسر وأسلحة بيضاء من مختلف الأحجام، بينما تم استرجاع مجموعة من العائدات الإجرامية، ممثلة في مبالغ مالية وساعات يدوية وأجهزة معلوماتية، علاوة على حجز سيارتين.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية، تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لأفراد هذه الشبكة الإجرامية.