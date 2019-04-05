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كُتّاب وآراء
إدانة مغربي حاول إرشاء أمني إسباني بميناء سبتة
أدانت غرفة الجنايات بالمحكمة الإقليمية لمدينة قاديس الإسبانية مواطنا مغربيا متابعا بتهم تتعلق بـ"ارتكاب جريمة ضد صحة المواطنين ومحاولة إرشاء شرطي إسباني"، بعدما أوقفته عناصر الجمارك المرابطة بميناء مدينة سبتة وبحوزته كمية مهمة من مخدر "الحشيش".
وأصدرت الهيئة القضائية المذكورة حكما بالسجن النافذ لمدة سنتين ويوم واحد في حق المتهم المغربي "أ، ر"، بالإضافة إلى إلزامه بتسديد غرامة مالية بقيمة 4.180 أورو، عقب ضبطه متلبسا بتهريب كمية من المخدرات مخفية بعناية داخل ملابسه.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المحكوم حاول إرشاء موظف شرطة مقابل السماح له بتمرير "الحشيش" نحو تراب الجزيرة الخضراء عبر ميناء الثغر السليب، موردا أن تصرفه المشبوه لفت أنظار أفراد الجمارك المرابطين بالمكان، الذين قاموا بتفتيشه قبل الصعود إلى الباخرة.
وأفادت صحيفة "إلفارو" بأن عناصر الأمن وجدت داخل ملابس الموقوف 160 كبسولة من "الحشيش" يبلغ وزنها 1650 غراما، موضحة في السياق نفسه أن الأمنيين استعانوا بلوحة إشعاعية للتحقق من كمية المخدرات التي كان يحملها، والمحددة قيمتها المالية في 2665 أورو.