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الرئيسية | حوادث | جوازات مزورة توقع بإسرائِيليَين في مراكش

جوازات مزورة توقع بإسرائِيليَين في مراكش

جوازات مزورة توقع بإسرائِيليَين في مراكش
هسبريس من الرباط
الجمعة 05 أبريل 2019 - 16:30

أوقفت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، بتنسيق وثيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مواطنين أجنبيين من جنسية إسرائيلية، وذلك في سياق مواصلة الأبحاث القضائية المنجزة تحت إشراف النيابة العامة المختصة في قضية تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الوثائق الإدارية، بغرض تمكين مواطنين أجانب من الحصول على سندات الهوية ووثائق السفر المغربية.

وجرى توقيف المشتبه فيهما بمدينة مراكش، حيث أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز بطاقة وطنية وجواز سفر مغربيين تم تحصيلهما عن طريق التزوير، كما تم العثور بحوزتهما على سند إقامة صادر عن إحدى دول أمريكا اللاتينية، يجري حاليا التحقق من صحته، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح البلاغ ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة أثبتت أن المشتبه فيهما حصلا معا على وثائق هوية وجوازات سفر مغربية باستعمال وثائق ومستندات مزيفة، مستفيدين في ذلك من خدمات الشبكة الإجرامية التي تم تفكيكها بداية شهر مارس المنصرم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وذلك بعد استغلال معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لرصد باقي الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.

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