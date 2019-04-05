ضبط إبل محملة بالشيرا ضواحي امحاميد الغزلان

هسبريس من الرباط

مكن استغلال معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة زاكورة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، من ضبط عشرة إبل محملة بكمية من مخدر الشيرا يفوق وزنها الإجمالي طنا.

عمليات البحث والتفتيش مكنت من ضبط هذه الكمية من المخدرات على مستوى منطقة "الشكاكة"، على بعد 45 كيلومترا جنوب غرب مدينة امحاميد الغزلان، وفق ما ورد في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأضاف البلاغ ذاته أنه تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد ارتباطاتهم المحتملة بشبكات التهريب الدولي للمخدرات.