اتجار بالبشر يدفع قضاء مراكش إلى فتح تحقيق

إبراهيم مغراوي من مراكش

فتح قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة، تحقيقا مع موقوف تتابعه النيابة العامة من أجل تهمة الاتجار بالبشر والوساطة في الدعارة .

وكان الوكيل العام لدى المحكمة المذكورة أحال المعني بالأمر على قاضي التحقيق في اليوم نفسه، بعدما قدم أمام أنظاره في حالة اعتقال من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش.

وكان المشتبه به يشكل موضوع العديد من مذكرات البحث على الصعيد الوطني، من أجل التهم السابق ذكرها، بعدما ورد اسمه في عدة ملفات مرتبطة بالوساطة في الدعارة، إذ كان يلعب دورا أساسيا في جلب المومسات للسياح الخليجيين.

يذكر أن توقيف الظنين تم يوم الإثنين الماضي بمدينة سلا، وتم نقله إلى مراكش، ليوضع رهن تدابير الحراسة النظرية التي تم تمديدها لمدة 24 ساعة أخرى، لاستكمال البحث والتحقيق، ومواجهته بالمومسات وأشخاص آخرين متورطين في الدعارة، اعترفوا جميعا بكونه يلعب دورا محوريا في جلب المومسات للسياح الأجانب.