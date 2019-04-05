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كُتّاب وآراء
مديرية الأمن: تفريق محتجين بالعيون وفق القانون
أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أن عملية تفريق محتجين بمدينة العيون كانت عبارة عن "عمل نظامي باشرته عناصر القوة العمومية بالشارع العام بتاريخ 04 أبريل الجاري، وذلك من أجل تفريق تجمهر غير مرخص، حيث تم تبليغ المشاركين فيه بقرار المنع الصادر عن السلطات العمومية المختصة، فضلا عن احترام كافة الضوابط القانونية الواردة في هذا الشأن، والتي تقتضي ضرورة توجيه إشعارات قانونية قبل الشروع في عملية تفريقهم".
وأضافت المديرية، في بيان حقيقة توصلت به هسبريس، أنه من خلال مراجعة المعطيات المتوفرة لدى ولاية أمن العيون، فإن هذه العملية الأمنية، التي كانت تهدف إلى تفريق التجمهر المذكور دون اللجوء إلى استخدام القوة أو أي من المعدات والوسائل الوظيفية، لم يتم خلالها "تسجيل أي إصابات جسدية، سواء بين المحتجين أو عناصر القوة العمومية حسب ما هو مثبت في الإجراءات المسطرية أو في السجلات القضائية".
واختتم البيان بالتأكيد على "نفي كافة الادعاءات المتعلقة باستعمال مصالح الأمن الوطني للقوة، فضلا عن تفنيد المزاعم التي تحدثت عن عدم احترام الضوابط القانونية المتعلقة بتفريق التجمهرات بالشارع العام".