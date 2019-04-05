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الرئيسية | حوادث | شبهة الرشوة تلاحق مفتش شرطة بمدينة تازة

شبهة الرشوة تلاحق مفتش شرطة بمدينة تازة

شبهة الرشوة تلاحق مفتش شرطة بمدينة تازة
هسبريس من الرباط
الجمعة 05 أبريل 2019 - 22:50

قامت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة تازة بفتح بحث قضائي، زوال اليوم الجمعة، مع مفتش شرطة يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالرشوة.

ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن إجراءات البحث، المنجزة تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة، أسفرت عن ضبط موظف الشرطة المذكور في حالة تلبس باستلام مبلغ مالي من أحد الأشخاص، بدعوى التوسط له في قضية شقيقه الموقوف على خلفية قضية جنحية.

وقد تم الاحتفاظ بموظف الشرطة المذكور تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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