24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/04/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3707:0613:3517:0519:5621:12
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ترى أن "رحيل بوتفليقة" سيؤدي إلى حل مشاكل المغرب والجزائر؟

  1. المغربي حمد الله يحطم الأرقام في الدوري السعودي (5.00)

  2. كلب ينهش وجه طفل (5.00)

  3. بعد استقالة بوتفليقة.. الجزائريون يتظاهرون ضد "الباءات الثلاث" (5.00)

  4. لشكر يُغضِب أعضاء "الاتحاد الاشتراكي" بالريف (5.00)

  5. الملك يدعو البنك الإسلامي لدعم "خط الغاز" بين المغرب ونيجيريا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | البحرية الإسبانية تنقذ مهاجرين مغاربة بسواحل قادس

البحرية الإسبانية تنقذ مهاجرين مغاربة بسواحل قادس

البحرية الإسبانية تنقذ مهاجرين مغاربة بسواحل قادس
متابعة من خالد ملوك
السبت 06 أبريل 2019 - 10:01

تمكنت قوات خفر السواحل الإسبانية من إنقاذ 19 مهاجرا مغربيا، ضمنهم 3 قاصرون وامرأة، بسواحل مدينة قادس التابعة لإقليم الأندلس الجنوبي، بعدما اعترضت القارب الذي كان يقلهم، والقادم من أحد السواحل الشمالية للمملكة.

وقالت القيادة العليا للأمن بمدينة قادس إن عناصر البحرية الإسبانية تمكنت من إغاثة مغاربة مرشحين للهجرة غير النظامية بالمياه المجاورة لشاطئ "Cortadura"، مشيرة إلى أن بعضهم أصيبوا بانخفاض في حرارة الجسم، الأمر الذي استدعى نقلهم إلى مستشفى "بورتا ديلمار" قصد تلقي العناية اللازمة.

وأفاد المصدر الرسمي ذاته أن ضباطا من الشرطة الوطنية الإسبانية وعناصر الحرس المدني اعترضوا قاربا مطاطيا يفتقر إلى أدنى شروط السلامة، مضيفا أنه تم نقل هؤلاء المهاجرين إلى مركز للشرطة ببلدية سان فرناندو قصد التحقيق معهم.

ووفقا لما أوردته صحيفة "إلدياريو"، فإن الموقوفين كانوا يرتدون ملابس مبللة ويعانون انخفاضا في حرارة أجسادهم بسبب برودة الطقس، مبرزة في السياق نفسه أن الأطفال الثلاثة أصيبوا بالدوار، وهو ما استدعى إشعار فرقة الصليب الأحمر قصد إخضاعهم لفحوصات طبية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.