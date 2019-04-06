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كُتّاب وآراء
البحرية الإسبانية تنقذ مهاجرين مغاربة بسواحل قادس
تمكنت قوات خفر السواحل الإسبانية من إنقاذ 19 مهاجرا مغربيا، ضمنهم 3 قاصرون وامرأة، بسواحل مدينة قادس التابعة لإقليم الأندلس الجنوبي، بعدما اعترضت القارب الذي كان يقلهم، والقادم من أحد السواحل الشمالية للمملكة.
وقالت القيادة العليا للأمن بمدينة قادس إن عناصر البحرية الإسبانية تمكنت من إغاثة مغاربة مرشحين للهجرة غير النظامية بالمياه المجاورة لشاطئ "Cortadura"، مشيرة إلى أن بعضهم أصيبوا بانخفاض في حرارة الجسم، الأمر الذي استدعى نقلهم إلى مستشفى "بورتا ديلمار" قصد تلقي العناية اللازمة.
وأفاد المصدر الرسمي ذاته أن ضباطا من الشرطة الوطنية الإسبانية وعناصر الحرس المدني اعترضوا قاربا مطاطيا يفتقر إلى أدنى شروط السلامة، مضيفا أنه تم نقل هؤلاء المهاجرين إلى مركز للشرطة ببلدية سان فرناندو قصد التحقيق معهم.
ووفقا لما أوردته صحيفة "إلدياريو"، فإن الموقوفين كانوا يرتدون ملابس مبللة ويعانون انخفاضا في حرارة أجسادهم بسبب برودة الطقس، مبرزة في السياق نفسه أن الأطفال الثلاثة أصيبوا بالدوار، وهو ما استدعى إشعار فرقة الصليب الأحمر قصد إخضاعهم لفحوصات طبية.