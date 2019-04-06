عصابة تختطف شابا وتطلب فدية مالية بسلا

هسبريس من الرباط

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بمدينة سلا، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، أربعة أشخاص، اثنان منهم من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز والمطالبة بفدية مالية.

وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة سلا قد توصلت، زوال أمس الجمعة، بشكاية من أحد المواطنين يتهم فيها أشخاصا مجهولين باختطاف ابنه البالغ من العمر 22 سنة، ومطالبته بفدية مالية قدرها 4000 درهم، قبل أن تسفر عمليات البحث والتحري عن توقيف أحد المشتبه فيهم في حالة تلبس بمحاولة تسلم مبلغ الفدية المالية، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

البلاغ ذاته أوضح أن الإجراءات المتواصلة للبحث مكنت من إيقاف ثلاثة أشخاص آخرين يشتبه في تورطهم في اقتراف هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن تحرير الضحية الذي كان محتجزا بمنزل مهجور، علاوة على ضبط سكينين وأقراص مهلوسة وهواتف محمولة.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الأربعة تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. كما جرى إخضاع الضحية بدوره لبحث قضائي، بعدما تبيّن أن خلفيات هذه القضية تعود إلى ضلوعه المحتمل في تعريض أحد المشتبه فيهم لعملية سرقة بالعنف في وقت سابق.