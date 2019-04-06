24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:37
|07:06
|13:35
|17:05
|19:56
|21:12
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المغربي حمد الله يحطم الأرقام في الدوري السعودي
- الزهاري يرفض إلصاق تهمة "العدمية" بالحقوقيين
- شبح العزلة يخيم على جماعة "راس الواد" بتاونات
- مدينة سلا تحتضن الأيام الوطنية لنزهة الملحون
- اللهجة واللغة
الملك يدعو البنك الإسلامي لدعم "خط الغاز" بين المغرب ونيجيريا (5.00)
"غرسة الريحان" .. متحف يوثق لـ"مدينة الأولياء" والمشاهير بوزان (5.00)
- رئيس الحكومة: الفقر تقلص بـ 50% في المغرب خلال عشر سنوات - (226)
- محكمة الاستئناف تؤيد سجن الزفزافي 20 سنة.. و3 سنوات للمهدوي - (185)
- تنسيقيات أمازيغية تؤيد التدريس بالفرنسية والانفتاح على الإنجليزية - (154)
- حزب الاستقلال: "فرنسة العلوم" مقامرة خاسرة بمستقبل الأجيال القادمة - (89)
- الودغيري: صلاحية الفرنسية انتهت .. والقرارات المصيرية بيد الشعب - (77)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
عصابة تختطف شابا وتطلب فدية مالية بسلا
أوقفت فرقة الشرطة القضائية بمدينة سلا، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، أربعة أشخاص، اثنان منهم من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز والمطالبة بفدية مالية.
وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة سلا قد توصلت، زوال أمس الجمعة، بشكاية من أحد المواطنين يتهم فيها أشخاصا مجهولين باختطاف ابنه البالغ من العمر 22 سنة، ومطالبته بفدية مالية قدرها 4000 درهم، قبل أن تسفر عمليات البحث والتحري عن توقيف أحد المشتبه فيهم في حالة تلبس بمحاولة تسلم مبلغ الفدية المالية، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.
البلاغ ذاته أوضح أن الإجراءات المتواصلة للبحث مكنت من إيقاف ثلاثة أشخاص آخرين يشتبه في تورطهم في اقتراف هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن تحرير الضحية الذي كان محتجزا بمنزل مهجور، علاوة على ضبط سكينين وأقراص مهلوسة وهواتف محمولة.
وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الأربعة تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. كما جرى إخضاع الضحية بدوره لبحث قضائي، بعدما تبيّن أن خلفيات هذه القضية تعود إلى ضلوعه المحتمل في تعريض أحد المشتبه فيهم لعملية سرقة بالعنف في وقت سابق.