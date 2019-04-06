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الرئيسية | حوادث | إنقاذ والدة طفلة من محاولة انتحار في مراكش

إنقاذ والدة طفلة من محاولة انتحار في مراكش

إنقاذ والدة طفلة من محاولة انتحار في مراكش
إبراهيم مغراوي
السبت 06 أبريل 2019 - 20:20

نجت سيدة من موت محقق بعدما حاولت، اليوم السبت بمراكش، الانتحار بتناول جرعة زائدة من أقراص خاصة بالأمراض العصبية، إذ جعل تدخل شقيقتها محاولتها تبوء بالفشل، بعد نقلها على وجه السرعة إلى مستعجلات مصحة خاصة بتراب مقاطعة المنارة.

وأرجعت مصادر هسبريس المحاولة الانتحارية المذكورة إلى مشاكل زوجية، دفعت المعنية، الأم لطفلة ذات ربيعين، إلى التفكير في إزهاق روحها، لولا التدخل الطبي الذي أنقذها من مضاعفات الأدوية التي كادت أن تودي بحياتها.

وإثر توصلها بإخبارية حول الواقعة، تحركت السلطة المحلية، وعناصر الأمن بالدائرة 16، التي شرعت في جمع المعطيات التي يمكن أن تساعد في توضيح أسباب الواقعة.

وأوردت المصادر نفسها أن هذه الزوجة، التي تقطن بحي الشرف بمقاطعة جليز بمراكش، كانت تراودها شكوك حول إقدام زوجها على خيانتها.

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